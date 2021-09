Pretecho

Op m’n 40e jaar bleek ik ongepland zwanger. Het was mijn derde zwangerschap en met 15 weken besloot ik een (pret)echo te laten maken. Op de monitorbeelden was te zien dat er een duidelijk verdikte nekplooi aanwezig was. Dat betekende dus dat er een verhoogde kans was op een kindje met syndroom van Down. Na een goed gesprek met onze huisarts besloten we om géén verdere onderzoeken te laten doen, mede vanwege het risico op een miskraam. Een downkindje is welkom bij ons, besloten we.

Zekerheid

Pas na de bevalling hadden we zekerheid. Onze zoon Fabrice heeft inderdaad het syndroom van Down. Maar in de laatste dagen van de zwangerschap heeft hij ook nog zuurstofgebrek gehad, waardoor hij als een slappe, blauwe ’rubberen pop’ ter wereld kwam. Hij zou geen week te leven hebben, zei de arts op neonatologie. Fabrice ging meteen aan de beademing, na de eerste dagen werd het spannend of hij het zelf zou kunnen. De arts van neonatologie plaatste ons voor de keuze áls Fabrice zou stoppen met ademen of een hartstilstand zou krijgen: ofwel reanimeren – met wellicht nóg meer hersenschade dan al verwacht – of niks meer doen.

Niet reanimeren

In ons geval hadden we Fabrice al helemaal in ons hart gesloten. We hebben dus die keuze bij Fabrice gelaten. Dat klinkt misschien raar, maar we hebben (huilend) onze handtekening gezet onder ’NIET reanimeren’, omdat we erop vertrouwden dat de dingen gaan zoals ze moeten gaan. Als Fabrice wílde blijven leven dan zou hij blíjven leven.

Sommige mensen zijn heel kort hier op aarde en sommigen heel lang. Als Fabrice zou overlijden dan zou dat zo voorbestemd zijn, dachten wij. Als hij erdoor zou komen, dan heeft Fabrice de kracht en de wil om te leven en bij ons te blijven.

Fabrice is pas geleden 11 jaar geworden. Bij ontslag uit het ziekenhuis was de prognose van zijn leeftijdsverwachting ongeveer één jaar. Fabrice heeft zo’n zware hersenbeschadiging door zuurstofgebrek dat hij een niveau heeft van een baby van een maand oud. Hij krijgt sondevoeding, heeft epilepsie en longproblemen.

Gelukkig

Toch hebben we het gevoel dat hij gelukkig is op zijn manier, gewoon door te ZIJN en te genieten van wat hij ervaart. Fabrice kan lachen en genieten van aandacht, knuffelen en badderen. Mensen kunnen nooit voor anderen bepalen wat nodig is om gelukkig te zijn of of iemand wel of geen menswaardig bestaan heeft.

Wij hebben Fabrice vanaf dag 1 geaccepteerd, geliefd, in ons hart gesloten. En het valt niet te beschrijven wat een levenservaring wij hebben opgedaan door hem. En wij niet alleen, ook zijn grote broers die 11 en 8 jaar oud waren op het moment van de geboorte van hun kleine broertje. Natuurlijk hebben zij ook heel wat meegemaakt daardoor, maar ook veel geleerd. Het is knap hoe zij ermee zijn omgegaan.

Het is maar goed dat je niet alles van tevoren weet en kan weten. Dat is het leven. Dingen gebeuren gewoon en veel dingen kun je niet sturen.

En natuurlijk kies je er niet voor, maar wij hebben nooit spijt gehad van onze beslissingen. Ik zeg altijd: “Fabrice is gehandicapt en wij daardoor ernstig beperkt (in onze vrijheid).” Maar Fabrice is, net zoals zijn gezonde broers van inmiddels bijna 22 en 19 jaar oud, zeer de moeite waard om voor te leven, te vechten en om van te houden!