Praat mee: Snap jij dat vrouwen de zwangerschap uitstellen?

Steeds meer vrouwen kiezen ervoor om pas na hun dertigste levensjaar aan kinderen te beginnen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is opvallend. Eind jaren zestig was negentig procent van de moeders ten tijde van hun eerste kind namelijk aanzienlijk jonger.

Toegenomen onzekerheid

De oorzaak van dit uitstel ligt hoogstwaarschijnlijk bij de onzekere tijd waar we momenteel in leven. Het is voor jongvolwassenen immers lastig om een geschikte woning te bemachtigen. Ook een stabiele relatie en voldoende inkomen zou niet zo vanzelfsprekend meer zijn.

Ongunstig

De Telegraaf sprak hoogleraar voorplantingsgeneeskunde Annemiek Nap over deze ontwikkeling. Volgens haar is het uitstellen van het moederschap aan alle kanten ongunstig. „De kans op een zwangerschap neemt af na je dertigste. En als je dan zwanger wordt, is de kans op een miskraam verhoogd en de kans op een kind met een aangeboren afwijking is ook verhoogd”, aldus Nap.

Ze plaatst daarbij wel de kanttekening dat het verstandig is om pas aan kinderen te beginnen als je daar zelf klaar voor bent. Ook zijn er genoeg vrouwen die wel gemakkelijk zwanger worden op oudere leeftijd en is het niet goed te voorspellen wie tijdens een zwangerschap op problemen stuit.

Praat mee

Wat vind jij van dit nieuws? Begrijp je dat vrouwen het moederschap uitstellen? Of doen zij er wat jou betreft beter aan om vóór hun dertigste aan kinderen te beginnen? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!

Reacties op Twitter

Nathalie noemt het opvallend.

Jeanette ziet genoeg voordelen in een zwangerschap op ’oudere’ leeftijd.

Kirsten vraagt zich af waarom er vooral naar vrouwen gekeken wordt bij deze ontwikkeling.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.