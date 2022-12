Daghoroscoop 23 december - Sterrenbeeld Steenbok: Betaal je rekeningen nu!

VANDAAG JARIG

De belangrijkste verandering waarmee je te maken kunt krijgen is een verschuiving van je financiële naar intellectuele interesses. Het kan een succesformule blijken te zijn in al jouw zakelijke contacten. Het zal ook jouw communicatieve vaardigheden verbeteren; je zult scherper zijn dan voorheen.

STERRENBEELD RAM

Het geluk gaat met je. Houd rekening met extra verantwoordelijkheden en zichtbaarheid op de werkvloer. Andermans ideeën zullen jouw geest stimuleren en jouw horizon verbreden. Jouw inzicht in hetgeen in de wereld aan de hand is neemt toe.

STERRENBEELD STIER

Jouw immuunsysteem kan minder goed functioneren dan anders. Pak jezelf goed in als je naar buiten gaat. Minder energie leidt tot een geringer uithoudingsvermogen, dus vermoei je niet. Neem de tijd, ook al heb je het druk.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Neem afstand van het oude en maak plaats voor al wat nieuw is. Schep ruimte door paperassen, kleding en kapotte spullen naar de daarvoor bestemde locaties te brengen. Een goed moment om ook vriendschappen te vernieuwen.

STERRENBEELD KREEFT

Stress en een volle agenda kunnen het moeilijk maken om redelijk te blijven en juist vandaag zult je begripvol moeten zijn. De komende dagen kunnen een test worden voor de mate waarin jouw partner en jij elkaar begrijpen.

STERRENBEELD LEEUW

Ook al is de kosmische trend niet onverdeeld gunstig toch kan een positieve instelling een hoge productiviteit garanderen. Het kan nodig zijn om af en toe een pauze in te lassen om niet over jouw toeren te raken. Let op hetgeen je eet.

STERRENBEELD MAAGD

Neem ruim de tijd om van simpele geneugten te genieten, ook al heb je een volle agenda. Schenk aandacht aan kinderen, een artistiek project en een speculatieve uitdaging, maar rommel niet met geld. Zie jouw huidige situatie onder ogen.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Houd rekening met ups en downs. Er lijkt sprake van een misverstand met mensen die je na staan. Spreek zaken uit voor ze een eigen leven gaan leiden. Een probleem wordt opgelost als je het anders benadert.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Je kunt met veel mensen en plezierige momenten te maken krijgen. Een toevallige ontmoeting kan een déjà vue oproepen. Een impulsieve daad kan echter onenigheid ontketenen waarop je nu niet zit te wachten.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Ook al heb je een goed humeur en ben je optimistisch, toch kunnen irritaties en onderbrekingen een domper op de dag zetten. De felheid van jouw tong is berucht; bouw liever bruggen dan spanning te creëren. Geef minder geld uit.

STERRENBEELD STEENBOK

Betaal achterstallige rekeningen nu, zodat je er de komende week niet aan hoeft te denken. Bezoek eens wat kleine winkels waar je andere dingen kunt aantreffen dan in de grote warenhuizen, als je nog cadeautjes zoekt.

STERRENBEELD WATERMAN

Een gelukkige, maar ook onrustige dag. Jouw behoefte andere mensen te ontmoeten kan sterk zijn als je aan activiteiten wilt deelnemen. Een uitdaging op het werk kan jouw geduld en vastberadenheid op de proef stellen.

STERRENBEELD VISSEN

Een zakelijke kwestie kan aan jouw greep ontsnappen en zich in de verkeerde richting bewegen. Maak je niet te veel zorgen; volgend jaar komt er een betere deal voor in de plaats. Houd de vingers aan de pols zodat niets je ontgaat.

