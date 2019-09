Amalia: Ik wil mezelf zo goed mogelijk neerzetten

Kroonprinses Amalia (15) dwingt respect af met de manier waarop ze op Koningsdag overeind blijft onder alle aandacht en tegelijk ook al vrij volwassen aandacht kan geven aan anderen. Ze lijkt een zelfbewuste tante die zich niet snel gek laat maken en verder een vrij normale puber die alle volwassenen, inclusief haar ouders, een tikje achterlijk vindt.

Vermoedelijk is ze te intelligent om zich serieus in de problemen te feesten en slim genoeg om toch af en toe discreet uit haar dak te gaan. Al ligt het in de lijn der verwachtingen dat ook zij een tijdje naar het buitenland zal gaan om in relatieve vrijheid uit te zoeken wie ze is en hoe ze wil invullen waarvoor ze geboren is. Zoals ze zelf zei: „Het is af en toe nog onwerkelijk om me te realiseren dat dit nu echt mijn leven is. Ik wil mezelf zo goed mogelijk neerzetten, geen showversie van mezelf.” Veelbelovend!

