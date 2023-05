’Ik kan janken van ontroering als ik door een Britse kasteeltuin loop’

Groene vingers

Chantal Quak (48) is radiomaker, woont samen en heeft twee dochters van 10 en 6 jaar. Ze is gek op tuineren.

„Ik was vroeger de enige die de schooltuin leuk vond. Later nam ik een moestuin, een eigen tuin hadden we toen nog niet. Ik heb daar van alles in geplant; er kwamen misschien wel 68 miljoen courgettes uit. Sinds 2016 hebben we zelf een bescheiden tuin, vol met planten en ik blijf maar kopen.

Als ik in een rotbui ben, koop ik zo voor 200 euro bij het tuincentrum. Het voordeel van zo’n volle tuin is dat onkruid geen kans krijgt. Maar van blaadjes op de grond raak ik niet gestrest en ik laat alles graag z’n gang gaan.

We hebben een vijver met salamanders. Ooit stond er een trampoline, die hebben we weggehaald. Daar voelde ik me schuldig over tegenover de meiden, maar zij vermaken zich net zo goed op hun knietjes aan de rand van het water; dan tellen ze de dieren.

Over tuinieren kan ik uren wauwelen. Ik ben onlangs een podcast gestart: Lui in de tuin. Ik ga dan bij mensen langs en geef ze ongevraagd advies. Dat je als tuinierder iets doet en dat de natuur het dan overneemt, vind ik hoopgevend. Het fascineert me mateloos dat er constant weer iets nieuws te zien is. Kamerplanten vind ik ook mooi, maar daar heb ik minder talent voor. Die planten komen veelal uit het oerwoud en wij wonen in Zwolle. Het wil hier gewoonweg niet altijd.

Elk voorjaar gaan we naar Engeland. Ik kan daar soms janken van ontroering als ik door een Britse kasteeltuin loop. Ik mis mijn moestuin heel erg, maar dat is toch een soort derde kind; daar moet je heel veel tijd aan besteden. Wie weet komt dat ooit weer.”

Tegels

Tamara van der Maten (45) is helpende zorg en welzijn, getrouwd en moeder van een zoon van 22 jaar. Geef haar maar een geplaveide tuin.

„We hadden een huis met een tuin, maar verhuisden naar een appartement met het oog op een toekomst met z’n tweetjes. Maar door de woningnood zal onze zoon voorlopig thuis blijven wonen, dus zijn we weer naar een huis met tuin gegaan.

De planten in de voortuin, die we bij de koop kregen, hebben we aan een kennis gegeven. In ons gezin heeft niemand groene vingers. Ooit had ik een vlijtig liesje in een potje aan de regenpijp hangen. Als de bloemen hingen, had ik pas door dat het tijd was om ze water te geven. Op het balkon hadden we een petunia staan, maar daar besloten twee tortelduiven een nest in te bouwen.

Ze bleven steeds terugkomen. Toen hebben we de plant maar weggegooid. De kale border in onze voortuin vonden we toch wel heel erg leeg, dus daar hebben we van die sprieten in gezet – geen idee hoe ze heten. In maart moet je ze afknippen, dat hebben we via Google uitgezocht.

In huis heb ik twee orchideeën staan. ’Hoe hou je die toch zo mooi?’ vroeg mijn schoonzus laatst. Ik heb ze nu elf jaar en ooit voor 150 euro per stuk, in een prachtig opgemaakte pot, gekocht. Ze zijn van plastic, dáárom doen ze het nog.

Nee, groene vingers heb ik echt niet. Als ik mensen in hun tuin bezig zie, begrijp ik daar niets van. Alleen al die vieze handen; vreselijk! In onze tuin staat alleen een mooie tuinset. Heel functioneel. Gezellig is het niet, maar wij vinden het prima.”

