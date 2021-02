De vraag of iemand zwanger is: goed bedoeld of onbeschoft?

Regelmatig bijten celebrity’s en bekende Nederlanders van zich af nadat zij naar een mogelijke zwangerschap zijn gevraagd, zo ook actrice Natalie Portman. Hoe durven media hun vingers aan deze vraag te branden, het is ronduit onbeschoft, vindt zij.

Body shaming

Want als het antwoord op de vraag ‘nee’ is, zou je heel wat kunnen suggereren. Is de vrouw aan wie je het vraagt te dik? Is ze vergeetachtig en verwar je dat met zwangerschapsdementie? Hinten dat iemand zwanger kan zijn, maakt mensen onzeker en het kan een ander enorm kwetsen.

Pijnlijk

Nog pijnlijker is het wanneer je de vraag stelt aan een vrouw die een diep gekoesterde kinderwens heeft, maar deze droom nooit werkelijkheid zal zien worden. Bedenk je ook dat jaarlijks gemiddeld 25.000 vrouwen in Nederland een miskraam krijgen. De twitteraar hieronder ervaarde de vraag als pijnlijk toen zij net een miskraam had gehad.

Stilhouden

Ook als het antwoord ‘ja’ is, kan het voor ongemakkelijke situaties zorgen. Misschien weet de zwangere vrouw het pas net en wil ze het in de eerste onzekere maanden nog stilhouden. Of misschien wil ze het wel van de daken schreeuwen, maar heeft ze haar familie nog niet ingelicht. Door het stellen van de vraag, zet je haar voor het blok.

Enthousiasme

Toch is de vraag hoogstwaarschijnlijk goed bedoeld, want hoe fantastisch is het als een vriendin of kennis zwanger blijkt te zijn? Het is makkelijk voor te stellen dat iemand in haar enthousiasme er alles over wil weten en de vraag gewoon stelt.

