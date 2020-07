’Nee Doutzen, we moeten dus helemaal niet allemaal zelfstudie doen’

De afgelopen weken heb ik op social media een poging gedaan te praten met iemand die achter de coronacrisis een groot complot van overheden, media, de farmaceutische industrie én Bill Gates ziet. What was I thinking? Na talloze columns over vaccineren had ik kunnen weten dat het voeren van een gesprek met mensen die de afslag richting achterdocht hebben genomen compleet zinloos is; ze geloven de gekste dingen.

Ik heb het contact verbroken, op social media dan. De desbetreffende persoon is familie en verder echt een beste man. Maar zijn van notoire hoaxpagina’s gedeelde berichten en opruiende YouTube-filmpjes zonder betrouwbare bronvermelding gaven me zoveel vlekken in mijn nek, dat ik het niet langer kon aanzien. Bij ieder onzinbericht trok ik opnieuw de haren uit mijn hoofd van frustratie. Goddank kregen zijn berichten hooguit twee likes en een halve reactie.

Hoe anders is dat nu niemand minder dan Doutzen Kroes op Instagram een bericht deelt dat kant noch wal raakt, maar wel gestoeld is op ’uren en uren research’ - vandaar dat ze de laatste tijd zo stil was, meldt ze op Instagram. Ze heeft geprobeerd alles te begrijpen, maar begrijpt het niet. Dat mag. Wat alleen jammer is, is dat Doutzen in haar onwetendheid wel de suggestie wekt dat de media, de farmaceutische industrie en overheden niet het beste met ons voor hebben. Hoe verklaren we anders dat de media in handen zijn van slechts zes grote bedrijven?

Ik blijf dat wonderlijk vinden, dat vermoeden dat de media onder één hoedje spelen met wie dan ook. Het is mij al zo vaak voor de voeten geworpen dat ik voor mijn pro-vaccineren-teksten betaald krijg. Het idee alleen al is te lachwekkend voor woorden. Ik heb in elk geval nog nooit een stuiver ontvangen - los van het feit dat ik me never nooit voor zo’n kar zou laten spannen. Journalisten worden opgeleid de waarheid te achterhalen en onderzoek te doen. Je zult ook weinig artsen vinden die bereid zijn, omwille van een fikse bonus, mensen bewust ziek te maken.

Aan het begin van de coronacrisis bedankte Doutzen het virus met een ietwat geflipt soort eerbied op Instagram en de meesten hebben vast ook nog haar klei-etende zusje Renske op hun netvlies staan - ook al zo’n goede zet. Er komen vanuit het Friese gezin dus wel meer gekkigheden, zou je kunnen stellen. Maar met een enorme aanhang complottheorieën gaan hypen, suggereren dat de media niet te vertrouwen zijn én verkeerde motieven nastreven, gaat mij een stap te ver.

Doutzen moet zich bewuster zijn van de invloed die ze heeft. Dat wat zij doet en zegt, grotendeels klakkeloos wordt overgenomen door lui die haar aanbidden en/of willen zijn. Maar als we massaal de wetenschap gaan wantrouwen, krijg je een heel gekke situatie. Wetenschap is niet ’ook maar een mening’. In tegenstelling tot de ’uren research’ van Doutzen, hebben deze mensen er jaren en jaren studie opzitten. En ze claimen echt niet allemaal precies te weten hoe het nou zit met corona. Maar ze weten er wel meer van dan een Fries topmodel of Gerda van Facebook.

„We moeten allemaal zelfstudie doen”, aldus Doutzen. Nou, dat moeten we dus helemaal niet. Als de loodgieter de verstopte toilet komt fiksen, ga je er ook niet achter staan met een handleiding, een fles HG en een overdosis betweterigheid. Toch? Dan vertrouw je erop dat de beste man (of vrouw, oke!) weet wat ie doet. Dus laat het over aan de wetenschap. Vertrouw erop dat de media betrouwbare informatie geven. Weet dat onze overheid er niet op uit is een heel land kapot te maken. Laat het over aan de deskundigen en zorg dat je je houdt aan de maatregelen. Zo simpel is het.