Couturier Addy van den Krommenacker kan weer glimlachen. Morgen opent hij de deuren van zijn nieuwe onderkomen in Villa Maasdonk te Nuland. Hier kunnen klanten en fans de ware ‘Addy experience’ beleven. Van expositie tot eventlocatie, winkel en showroom. En in de toekomst kan er zelfs door Addy getrouwd worden in de bijbehorende kapel.