’Lieve mevrouw op het strand… Ik hoop dat je ooit lekker een bikini aantrekt!’

„Een paar weken terug was ik op bezoek bij mijn ouders in Zeeland. Omdat we een dagje met hun camper aan het Veerse Meer zouden gaan staan, nam ik mijn badpak mee. Nog voordat ik het water inging, zei ik tegen mijn moeder dat ik de bandjes later even wilde vastnaaien.

Bikini of badpak

Het waren van die afneembare en ze gingen net iets makkelijker los dan de bedoeling was. Drie keer raden; na enkele meters zwemmen was ik beide bandjes kwijt. Zonder de bandjes hing mijn badpak binnen een paar minuten op mijn navel en liep ik de rest van de dag - heel charmant - continu aan dat ding te hijsen.

Eenmaal thuis dook ik meteen achter de computer om de collecties van wat online kledingzaken door te spitten. Want hey, als het lekker weer is in Nederland, dan wil ik er optimaal van genieten ook. Als vanzelf keek ik naar de badpakken, maar stiekem zag ik toch ook wel wat leuke bikini’s. Een bikini… Hmmm.

Buik vooruit

Die had ik toch al zeker 8 jaar niet gedragen. Als klein meisje paradeerde ik zonder enige gene met mijn buik vooruit over het strand. Maar zo rond mijn twaalfde raakte ik me ineens pijnlijk bewust van mijn rolletjes, of beter gezegd; het gebrek daaraan bij mijn vriendinnetjes. Met als resultaat dat ik mijn handdoek angstvallig om me heen hield en hem pas losliet als ik veilig op mijn strandlaken lag.

’Lag’ ja, want liggend was het nog wel te doen, stiekem leek ik dan zelfs een beetje slank. Zitten was geen optie; dan kwamen de rollen in vol ornaat tevoorschijn. Lange tijd bleef ik negatief over mezelf. Mijn bovenarmen waren blubberig, mijn buik dik en mijn benen leken in mijn ogen nog het meest op de poten van een olifant.

Superster

Pas toen ik op mijn achttiende naar Amerika ging om daar een jaar te werken als au-pair, begon ik te veranderen. Terwijl ik me op het strand van Jacksonville in Florida angstvallig achter een grote handdoek verschool, streek er naast mij een vrouw neer. Ze was dik - ik paste er toen misschien wel 3 keer in - maar zó zelfverzekerd!

Zonder enig probleem trok ze haar jurkje uit en liep ze in haar felroze bikini naar de zee. Een paar minuten later kwam ze weer terug. Ik weet het niet zeker, maar het zou kunnen dat mijn mond ondertussen was opengevallen. Verlegen glimlachte ik naar haar; in mijn ogen was ze een superster.

Schurende dijen

Vanaf dat moment begon ik mezelf te accepteren. Als die vrouw in een bikini durfde te lopen, dan kon ik dat toch ook? Mijn lichaam hoefde niet per se te veranderen, het was mijn mindset die aan verandering toe was! Makkelijker gezegd dan gedaan, want na 8 jaar heb ik vorige week EINDELIJK een bikini aangeschaft (oké, eigenlijk meteen vier).

Afgelopen weekend toen ik met een vriendin naar het strand ging, trok ik mijn favoriet uit de kast. Mijn dijen hebben de hele middag lekker tegen elkaar aan geschuurd en als ik op mijn standlaken zat, telde ik twee grote rollen en één kleintje. En oh ja, mijn linkerbil floepte af en toe uit mijn broekje. Maar who gives a flying F?!

Op m’n gemak

Ik heb zelfs, zonder er ook maar een moment bij stil te staan - en dat was vroeger ondenkbaar - een frietje speciaal weggewerkt bij de strandtent. Terwijl ik in mijn bikini terugliep naar de auto om de parkeertijd te verlengen, werd ik gestopt door een mede-dikkerd. Verlegen keek ze me aan toen ik vroeg of ik haar kon helpen.

’Nou’, begon ze, ’Ik wilde gewoon even zeggen dat je een hele mooie bikini aanhebt en dat je zoveel blijheid uitstraalt! Ik hoop dat ik ook ooit zo op m’n gemak over het strand kan lopen, maar voor nu hou ik mijn maxi-jurk nog eventjes aan.’

#freetherolls

Breed lachend vertelde ik haar dat ze zich niet zo druk moest maken om de mening van anderen, dat het belangrijker is om blij te zijn met jezelf. Als jij zelfverzekerdheid uitstraalt, dan zien mensen niet eens dat je een maatje meer hebt. En een lange jurk aantrekken op het strand omdat iemand anders misschien problemen heeft met je lijf? No way!

Trek aan wat jij leuk vindt. Als anderen het niet kunnen handelen, dan draaien ze hun hoofd maar weg. Het lijkt me trouwens een goed idee om naast #freethenipple, #freetherolls in het leven te roepen. Die rollen horen bij jou, dus wees er trots op!

Hou van jezelf

Het zou best kunnen dat ik ben aangestaard of dat er mensen over me hebben gepraat. Maar ik ben nu zo blij met mezelf, dat ik die negativiteit niet eens meer opmerk. De wereld is zóveel mooier als je je niet meer druk hoeft te maken om wat anderen van je denken!

Lieve vrouwen - dikke, dunne, lange en korte - leer van jezelf te houden! Geloof me, niets voelt beter dan dat. En lieve mevrouw op het strand; ik hoop dat ik voor jou kan zijn wat de mevrouw op het Amerikaanse strand voor mij is geweest. Een duwtje in de goede richting.”

