Houd jij je kat twee maanden binnen vanwege het broedseizoen?

Weidevogels leven vaak geconcentreerd op één plek in graslanden, volgens Marc Scheurkogel, persvoorlichter van de Vogelbescherming tegen RTL Nieuws. Daar maken de meeste vogels nestjes in het gras, waar katten er makkelijk bij kunnen. De 4 miljoen katten die in Nederland leven zijn verantwoordelijk voor het vangen van 18 miljoen vogels. Daarom roept de vogelbescherming kateigenaren op om katten binnen te houden, nu we midden in het broedseizoen zitten.

Vorig jaar deden verschillende ecologen ook al oproepen om katten alleen aangelijnd naar buiten te laten gaan, net zoals je dat zou doen met een hond, volgens De Telegraaf. Daarnaast zegt Scheurkogel dat jij als baasje in overtreding bent als je kat een vogel doodt.

Binnenhouden

Zou jij je kat binnenhouden om vogels te beschermen? Of wil je de natuur z’n gang laten gaan? Katten zijn immers roofdieren. Tevens kun je sommige katten helemaal niet zo lang binnenhouden, als zij gewend zijn om elke dag even buiten te leven. Het zou zelfs kunnen dat je kat het hele huis onder plast als die niet meer met regelmaat naar buiten mag.

Zielig

Of houd jij je kat wel binnen om de vogels te beschermen? Misschien vind je het wel zielig dat katten zoveel vogels vangen en soms zelfs doden. Of je gruwelt van die nog half fladderende beestjes die jouw kat mee naar binnen neemt. Maar je kan natuurlijk ook een binnen-kat hebben, die helemaal niet gewend is om naar buiten te gaan.

Reacties

Sandra wil haar katten graag binnenhouden om vogels te beschermen. Dat blijkt alleen niet zo eenvoudig.

Boswachter Gjerry moedigt anderen aan om katten aan de lijn te houden in het broedseizoen.

Stephan ziet geen probleem. Zijn katten vangen nooit vogels als ze ’s nachts buiten zijn.

Praat mee

