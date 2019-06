Gabrielle heeft 2 albinokindjes: ’Het is nooit een issue geweest’

Ⓒ Eigen foto

Het is vandaag Internationale Albinisme Dag. Gabrielle de Graaf (39) uit Soest is moeder van Lyssa (13), Geordy (11) en de tweeling Yinthe en Yoëll (4). Twee van haar kinderen - Geordy en Yoëll - hebben albinisme en ze zet zich in voor Afrikaanse kinderen met dezelfde genafwijking. Ruim tien jaar geleden stond ze al in VROUW Magazinemet Geordy en vorig jaar met onderstaand verhaal op VROUW.nl. Vanwege de actualiteit herplaatsen we vandaag Gabrielles verhaal.