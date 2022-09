Mindy (42) en Jim vonden elkaar na moeilijke tijd terug: ’Weer smoorverliefd’

Gossip

Chris Rock over Will Smith: ’Hij sloeg me om een grap die bullshit was’

Chris Rock heeft opnieuw op het podium gereageerd op de klap die hij van Will Smith kreeg tijdens de uitreiking van de Oscars. „Die motherf*cker sloeg me om een grap die bullshit was. De aardigste grap die ik ooit heb gemaakt”, zei Rock volgens Britse media eerder deze week tijdens een show in Liver...