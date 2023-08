Praat mee: Mag je je kinderen af en toe van school halen voor een vakantie?

In mei 2022 ging André Hazes samen met zoonlief André en ex-partner Monique Westenberg op vakantie naar de Verenigde Staten. Die reis blijkt nu een staartje te krijgen, want kinderen van vijf tot zestien jaar zijn in Nederland leerplichtig. Dat betekent dat ouders en verzorgers hun kroost niet buiten de schoolvakanties van school mogen halen. Gebeurt dat wel? Dan mag de rechter een boete opleggen. Het OM bevestigde eerder deze week aan het ANP dat het stel daarom op 24 augustus voor de rechter moet komen.

Uitzonderingen

Op sociale media klinken wisselende geluiden. Zo kaarten twitteraars aan dat niet iedereen in de gelegenheid is om midden in de zomer op reis te gaan, bijvoorbeeld om financiële redenen. Zij pleiten daarom voor een minder strenge handhaving van de leerplicht.

De overheid hanteert wel een paar uitzonderingen, waarbij ouders toestemming kunnen aanvragen om hun kind buiten de schoolvakanties mee op vakantie te nemen. Dat moet minstens 8 weken voor vertrek worden aangevraagd en gaat bijvoorbeeld op wanneer ouders tijdens schoolvakanties genoodzaakt zijn om te werken. Het bekende stel heeft deze vrijstelling volgens roddelkoningin Yvonne Coldeweijer niet gekregen.

Consequenties voor lief nemen

Andere twitteraars reageren minder begripvol op de situatie en spreken van een gebrek aan respect voor leerkrachten. Een kind loopt bij afwezigheid immers achterstand op ten opzichte van klasgenootjes, iets dat de juf of meester uiteindelijk weer recht moet trekken. „Wat een over het paard getild ventje”, schrijft iemand. „Denkt hij dat hij te goed voor de regels is?”

Hazes lijkt zich echter weinig van die kritiek aan te trekken. Tegenover RTL Boulevard gaf hij eerder deze zomer namelijk aan eventuele consequenties voor lief te nemen, omdat de vakantie de relatie tussen hem en Westenberg heeft versterkt. „Door die reis zijn we nu zo en heb ik het allergelukkigste kind op aarde. Die ziet z’n vader en moeder gelukkig en dat is begonnen met die reis,” aldus de zanger.

Wat vind jij? Zouden ouders hun kinderen zonder toestemming buiten schoolvakanties om mee op vakantie mogen nemen? Of ben je daarop tegen en vind je het goed dat de leerplicht gehandhaafd wordt? Laat het ons weten, deel jouw ervaring(en) en praat mee via onze Facebookpagina!

Reacties op Twitter

Esther vindt het onrespectvol om buiten de vakantieperiodes weg te gaan.

Marian denkt daar anders over.

Leyla neemt het op voor André en Monique.

Deze twitteraar vindt het juist terecht dat het stel wordt aangepakt.

