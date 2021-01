Daghoroscoop 29 januari

VANDAAG JARIG

Zaken die je de afgelopen jaren langs je neus weg regelde zullen je dit jaar meer moeite kosten. Dat kan je na verloop van tijd stress opleveren. Luister naar je lichaam; overdrijf in geen enkel opzicht. Stop meteen als je pijn voelt na een training of sporten. Zorg voor genoeg rust.

RAM

Misschien heb je het gevoel dat je je tijd verspilt met datgene waarmee je bezig bent, maar als je nu doorbijt zul je er eerder mee klaar zijn dan je verwacht. Vanavond kun je meer over jezelf te weten komen. Leg jezelf geen beperkingen op.

STIER

Een goed moment om je volgende zet te overwegen nu er minder druk op je wordt uitgeoefend. Werk de stapels weg die op je bureau zijn ontstaan. Bedenk hoe je je kennis kunt uitbreiden en onderneem daartoe stappen.

TWEELINGEN

Er kan je een ongebruikelijk aanbod worden gedaan. Sta ervoor open om een totaal nieuwe weg in te slaan. Je kunt goede contacten leggen waarbij je werk is gebaat. Versterk de band met gelijkgezinden. Oefen geduld.

KREEFT

Je kunt gerust zijn; wat je wilt dat gebeurt, zal gebeuren en ook nog op het juiste moment. Onderschat je mogelijkheden en vaardigheden niet. Haal folders bij een reisbureau of verdiep je op het internet in een locatie waar je naartoe wilt.

LEEUW

Financiën kunnen ontregeld zijn door een huwelijk, scheiding of hypotheek. Als je wezenlijk geïnteresseerd bent kun je de antwoorden vinden op al je vragen bij jezelf. Stippel je toekomst uit en gebruik je geestkracht.

MAAGD

Er staat je een uitdaging te wachten en je zult iemands hulp willen inroepen, maar probeer het eerst alleen. Werk desnoods door in je vrije tijd. Hopelijk heb je geen behoefte aan complimenten, want die zullen uitblijven.

WEEGSCHAAL

Energie en enthousiasme kunnen je al vroeg op gang brengen. Een hele serie uitnodigingen kan het onprettige dilemma opleveren iemand te moeten teleurstellen. Neem geen risico’s met lijf en leden en mijd drugs en alcohol.

SCHORPIOEN

Je zult de werkweek vroeg willen afsluiten om iets te doen met beminden. Alleenstaanden willen uitgaan en op zoek gaan naar een partner. Kijk uit naar iemand die niet te verlegen is. Trek het je niet aan als men je excentriek vindt.

BOOGSCHUTTER

Ontspan en organiseer iets leuks voor dit weekend met familie of vrienden. Laat een ieder iets meenemen en plan niets speciaals, zodat men kan bijpraten. Zorg dat je zondag de handen vrij hebt. Onderhoud al je relaties.

STEENBOK

Veel draait momenteel om geld; verkopers kunnen goede zaken doen, schrijvers kunnen een artikel of manuscript slijten of een succesvolle lezing houden. Geef extra inkomsten uit aan iets wat je productiviteit nog kan vergroten.

WATERMAN

Verwen jezelf weer eens; bestel kleding of schoenen via het internet, of iets wat je imago ten goede komt of bij je status hoort. Combineer initiatief met duidelijkheid. Maak een goede planning en wacht op het goede.

VISSEN

Maak gebruik van een stilte om eens rustig na te denken. Werk thuis als dat mogelijk is. Dromen en fantasieën geven inzicht in je ware verlangens. Zoek later vandaag het gezelschap van vrienden, maar mijd rauwe of wilde situaties.

