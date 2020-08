Nathalie (45): Zuurstof is mijn grote geheim

Voel jij je leeftijd?

„Ik ben 45 jaar, maar ik heb de levenservaring van een 60-jarige. Mentaal voel ik mij een twintiger en fysiek begin dertig. Ik ben op dit moment fitter dan ik ooit ben geweest! Dat komt omdat ik mijn leven tien jaar geleden radicaal heb veranderd. Ik begon toen samen met mijn man en een kaakchirurg een bedrijf in mondverzorgingsproducten, en ging me verdiepen in een gezonde lifestyle. Zo sta ik dagelijks om zes uur ’s ochtends naast mijn bed om te gaan sporten.”

Heb jij een beautygeheim?

„Zuurstof is mijn grote geheim! Ik ben mij heel bewust van hoe ik adem en doe dagelijks ademhalingsoefeningen van Wim Hof (ook wel ‘The Iceman’ genoemd, een Nederlander die diverse kouderecords op zijn naam heeft staan, red.), waarna ik een koude douche neem. In de winter plons ik nog weleens in een ijskoude rivier. In de mondverzorgingsproducten die ik gebruik zit zogenoemde actieve zuurstof. Die zuurstof zorgt voor een betere doorbloeding van mijn tandvlees en het helpt meteen om mijn tanden wit te houden. Ik drink sinds vorig jaar geen alcohol meer en slik dagelijks zeker een handvol voedingssupplementen.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Nee, altijd jonger. Dat vind ik een compliment en ik hoop eigenlijk dat ik daarmee uitstraal dat mensen in beweging moeten komen om zich ook zo fit te kunnen voelen.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn stralende lach in combinatie met mijn lichte tanden en heldere ogen.”

Waarmee ben je minder blij?

„Met mijn nagels ben ik minder blij, dat komt omdat ik een nagelbijter ben. Uiteindelijk heb ik het van mezelf leren accepteren dat dit bij mij hoort en daarom ga ik het ook niet verbergen met nepnagels of iets dergelijks. Het mag er dan niet zo fraai uitzien, maar dat is dan maar zo!”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„De meeste complimenten krijg ik over de discipline waarmee ik voor mijn lichaam zorg: ik sta dus bijvoorbeeld dagelijks vroeg op om te gaan sporten. Dat in bed blijven liggen is naar mijn mening een keuze. Het duurt gemiddeld dertig dagen om een nieuwe routine op te bouwen en die motivatie moet je helemaal uit jezelf halen. Met een positieve mindset en voldoende bewegen kun je veel bereiken.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ja, ik leef mijn droom! Ik heb een prachtig gezin, woon aan de rand van een oneindig groot bos en met mijn bedrijf gaat het goed. Ik ben ontzettend in balans.”

Wat houdt je jong?

„Door de jaren heen ben ik mij gaan omringen met energieke, positief ingestelde en vaak ook jonge mensen. Van hen krijg ik veel energie.”

Heb je een levensles?

„Wat tussen je oren zit straal je uit en daar heb je zelf controle over. Zet jezelf ‘aan!’, sport en beweeg, zet vrolijke muziek aan, doe een dansje. Bruis van energie, deel dat met je omgeving en dan komt het vanzelf bij je terug!”

