’Mensen denken weleens dat hij mijn vader is’

De reislustige Anika Redhed (reisboekenschrijver) werd verliefd op de honkvaste en vijftien jaar oudere Harrie (manager gehandicapteninstelling, vader van vier volwassen kinderen). Inmiddels zijn ze vijf jaar gelukkig getrouwd.

Ⓒ Iris Planting

Vastigheid

Anika: „Ik wilde de wereld zien en koos vaak voor tijdelijke banen, overal en nergens. Zo woonde ik op de Filipijnen, maar ook in Duitsland, de Verenigde Staten, Roemenië en China. Tegen mijn 41e wilde ik iets meer vastigheid.”

Harrie: „Anika kwam bij mij op sollicitatiegesprek. Wat een zelfverzekerde vrouw, dacht ik. Zo van: hier ben ik en ik ben goed in wat ik doe. Dus ik nam haar aan.”

Anika: „Hij gaf me direct een vast contract, dat vond ik maar niets. Benauwend zelfs. Maar de klik was er meteen. Hij was knap en grappig en een maand later was ik tot over mijn oren verliefd. Ik hoopte nog dat het zou overwaaien. Ik bedoel, hij was mijn baas, veel ouder en had ook nog een relatie.”

Nooit meer weggegaan

Harrie: „Ik heb nog lang getwijfeld. Ik was na dertig jaar huwelijk bij mijn eerste vrouw weggegaan, moest ik nu een tweede keer iemand pijn doen? En ik dacht ook: wat moet zo’n jonge vrouw met mij? Ben ik niet veel te saai voor haar?”

Anika: „Ik stond bekend als spring-in-het-veld en hij als de brave huisvader. Maar we pasten zo ontzettend goed bij elkaar. Het duurde nog een jaar voordat Harry de knoop doorhakte, al stond hij toen wel meteen met zijn tandenborstel voor de deur. Hij is nooit meer weggegaan.”

Fantastisch

Harrie: „Mijn leven veranderde compleet. Ik had vanaf mijn achttiende een baan, was op mijn 29e al vader van vier kinderen. Verre reizen maakte ik niet: met mijn ex ging ik hooguit naar Turkije. Met Anika kocht ik meteen een backpack en zo belandde ik op m’n 57e voor het eerst in een hostel. Het was er smerig, er zaten overal mieren, maar ik vond het fantastisch.”

Anika: „Mijn grootste angst is dat ik Harrie heel lang overleef, maar ons doel is om de 100 en 115 te halen. Ondertussen reizen we veel samen. ‘Wat leuk dat je dit met je dochter doet,’ zei de verpleegkundige toen hij z’n vaccinaties haalde. Tja, onbekenden denken nog weleens dat hij mijn vader is.”

Harrie: „Maar ze zeggen soms ook: ‘Nou, die Harry heeft het toch wel goed voor elkaar.’ En daar hebben ze gelijk in: mijn leven is er met haar echt veel leuker op geworden.”

