Het leven is duurder: let jij nu meer op je (grote) uitgaven?

De totale prijsstijging werd volgens het CBS in augustus gemeten op 12 procent, het hoogste percentage sinds de jaren zeventig. De stijging in energiekosten voelen we sterk, want die komt uit op 150 procent.

Dit heeft gevolgen voor onze koopkracht en dat raakt in het bijzonder de detailhandel. Algemeen directeur Jan Meerman van INretail zegt hierover tegen NU.nl dat hij de koopkracht in de sport-, mode- en schoenenbranche tussen de 5 en 10 procent ziet dalen.

Krap bij kas

De lagere koopkracht in ‘shop’-winkels komt volgens de directeur niet alleen door onze financiële situatie. Ook zouden we door de coronaperiode al genoeg spullen in huis hebben. Dat consumenten door de inflatie minder te besteden hebben, betekent volgens hem daarom ook dat werkgevers krap zitten. „Hoe moeten ondernemers in de detailhandel loonsverhogingen opbrengen, als ze geen vet op de botten hebben?”, vraagt Meerman zich af.

Reactie

Lydia twijfelt of ze komende tijd meer op haar geld gaat letten.

Door de stijgende energierekening moest Jet een verjaardag afzeggen, omdat ze geen geld had voor een cadeautje.

Jess heeft spijt van dure uitgaven die ze recent heeft gedaan.

Praat mee

En jij? Geef jij minder geld uit nu het leven duurder wordt? Of zit jij niet op je centen? Praat mee op onze Facebookpagina!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.