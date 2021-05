Andere levensstijl en meer rust

Sinds de coronacrisis heeft het stel meer behoefte aan rust. Door de lockdown, en het plotseling bijna stilstaande leven, beseften ze dat ze de afgelopen jaren te druk zijn geweest. Daar staan veel Spanjaarden wellicht anders in: de Spaanse cultuur is, net als die van veel Zuid-Europese en Latijns-Amerikaanse landen, wat minder gejaagd.

Bekijk ook: Maaike en haar gezin emigreren naar Oostenrijk

Nederlandse weer

Voor zonaanbidders is Ibiza in elk geval een walhalla. Het aantal zonuren per maand ligt tussen de 7 uur (’s winters) en 13 uur (’s zomers) en de temperatuur komt zelfs hartje winter niet onder de 15 graden. In Nederland mogen we blij zijn als we half mei eens een keertje af zijn van het ’herfstweer’... Het is daarom goed voor te stellen dat menig Nederlander regelmatig wegdroomt bij het idee in een mediterraans klimaat te wonen. Herken je dat? Of krijg je al heimwee bij het idee?

Kinderen

Dinand en Lucy hebben samen drie kinderen en de voormalige Kane-zanger heeft ook nog een zoon uit zijn vorige relatie. De kinderen zullen mee-emigreren naar Ibiza. Lucy meldt dat ze, zeker in de eerste periode na aankomst, veel aandacht zal besteden aan de kinderen en hen zal helpen settelen. Voor hen is het natuurlijk een enorme verandering: ze laten schoolvriendjes achter en beginnen op het eiland opnieuw. Zou jij dat overwegen; emigreren met kinderen?

Avontuurlijk

Emigreren is een spannende en interessante, maar ook een behoorlijk grote stap. Zo groot, dat veel mensen een verhuizing naar een ander land überhaupt nooit zouden overwegen. Je moet het wel durven. En wie trouwe kijker is van Ik Vertrek, kan nog weleens afgeschrikt worden door alles wat bij een emigratie komt kijken... Je moet de sprong in het diepe durven nemen!

Praat mee

Denk jij er weleens over na om te emigreren of wil jij niets liever dan in Nederland blijven? Mocht je erover dromen, naar welk land zou je dan het liefst vertrekken? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!