Weekhoroscoop 47 - Financieel sta je er zeer goed voor, Steenbok

Ram

Liefde: Er is een grote verandering op handen in de liefde. Wellicht waait er een frisse wind door je relatie of sta je op het punt om weer eens lekker ouderwets verliefd te worden.

Financiën: Het gat in je hand dat je een poosje redelijk onder controle had wordt langzaamaan weer groter. Probeer niet in oude gewoonten te vervallen. Zolang je jezelf kunt beheersen is er niets om je zorgen over te maken.

Werk: Het meeste werk heb je gedaan en de vervelendste klussen zijn achter de rug. Niet dat je nu lekker achterover kunt leunen, maar wat er nog op de planning staat doe je wél met plezier.

Persoonlijk: Zowel privé als zakelijk ren je door je agenda. Kijk rustig waar je naar toe – en vooral ook waar je niet meer naar terug wilt.

Stier

Liefde: Jullie basis is goed en als het even meezit kunnen jullie nog tot ver in de toekomst van elkaar genieten. Je weet wat je aan elkaar hebt. De voorspelbaarheid van jullie relatie vind je eigenlijk best prettig.

Financiën: Je financiën zijn stabiel en als je geen risico’s neemt blijft dit ook zo. Dit is geen geschikte tijd om te speculeren of op een andere manier een gok te wagen.

Werk: Je inzet wordt beloond en dat wat je graag wilde bereiken is nu binnen handbereik. Als je nadenkt over een carrièreswitch is nu het juiste moment om je serieus te verdiepen in de mogelijkheden.

Persoonlijk: Wees niet te goedgelovig. Juist omdat je in iedereen het goede probeert te zien maken sommige mensen hier gruwelijk misbruik van.

Tweelingen

Liefde: Na een meningsverschil duurt het even voordat jullie allebei weer gekalmeerd zijn. Mocht de één iets langer tijd nodig hebben om te acclimatiseren, maak hier dan geen probleem van. Komt goed.

Financiën: Financieel sta je er goed voor en je kunt kopen wat je wilt, ook voor anderen. Alvast een beetje shoppen voor kerst? Goed idee!

Werk: Privé omstandigheden kunnen je concentratie beïnvloeden en hierdoor een nadelig effect hebben op je werk. Hoe lastig ook, probeer werk en privé zoveel mogelijk gescheiden te houden.

Persoonlijk: Het grote loslaten kan beginnen. Vooral met het oog op bepaalde ongewenste situaties en personen die niets meer toevoegen aan je leven ben je helemaal klaar.

Kreeft

Liefde: Je bent van mening dat je partner je minder aandacht geeft en wellicht heb je daar ook gelijk in. Niet dat je geliefde dit bewust doet maar hij of zij mag zich wel wat meer bewust worden van het feit dat niets vanzelfsprekend is. En jij al helemaal niet.

Financiën: Je maakt je redelijk veel zorgen over je financiën en bent geneigd de problemen in je hoofd groter te maken dan ze zijn. Enige voorzichtigheid is geboden maar dat is het dan ook wel.

Werk: Op je werk verandert er iets met betrekking tot het beleid. Mogelijk is er (tijdelijk) een nieuwe leidinggevende aangesteld of dien je je aan andere regels te houden waar je erg aan moet wennen. Trek je de dingen sowieso niet persoonlijk aan.

Persoonlijk: Het hebben van veel fantasie wil niet zeggen dat je dromen onhaalbaar zijn. Durf hoog in te zetten!

Leeuw

Liefde: Een fijne week voor de liefde. Romantiek en gezelligheid vieren hoogtij. Als je niet zwanger wilt raken is het wel belangrijk om extra voorzorgsmaatregelen te treffen.

Financiën: Dit is een goed moment om iets extra’s te investeren in je werk én in jezelf. Soms moet je eerst ergens geld aan uitgeven voor je er iets moois voor terugkrijgt.

Werk: Je collega’s hebben behoefte aan je luisterend oor en doen een beroep op je probleemoplossend vermogen. Je vindt het fijn om iemand wat handvatten te geven en op weg te helpen.

Persoonlijk: Hoewel je een beetje moe wordt van het bemiddelen tussen diverse mensen in je omgeving blijf je toch proberen de lieve vrede te bewaren.

Maagd

Liefde: Je partner heeft meer dan anders behoefte aan je hulp en steun. Vooral als hij of zij het lastig vindt om erom te vragen is het belangrijk voor jou om alert te blijven op wat hij of zij nodig heeft.

Financiën: Je krijgt het allemaal niet cadeau maar dankzij je harde werken hoef je je gelukkig geen zorgen te maken.

Werk: Aangezien het steeds drukker wordt en je een groot verantwoordelijkheidsgevoel én enorm plichtsbesef hebt, bestaat de kans dat het je allemaal iets teveel wordt. Gelukkig sta je er niet alleen voor, vele handen maken licht werk.

Persoonlijk: Het gaat er niet om wat je zegt, het gaat erom hoé je het zegt.

Weegschaal

Liefde: Je partner heeft een leuke verrassing voor je in petto. Het is nog niet helemaal duidelijk of je er deze week al achter gaat komen wat het is maar hij of zij is er in elk geval druk mee bezig!

Financiën: Na een goede periode zitten je financiën een beetje in een dip en het ziet er helaas niet naar uit dat je deze op korte termijn te boven zult zijn. Je kunt elke euro maar één keer uitgeven en dit heb je onlangs al gedaan.

Werk: Als je hoopte op vooruitgang, promotie of een nieuwe baan; dit zit er helaas niet in op het moment. Alles blijft nog even bij het oude. Maar geen zorgen, geduld is een schonen zaak en wordt uiteindelijk beloond.

Persoonlijk: Je kunt pas duidelijk zijn tegen een ander als je duidelijk bent tegen jezelf.

Schorpioen

Liefde: Er hangt veel strijd in de lucht, maar uiteraard hebben jullie allebei de vrije keuze hoe hiermee om te gaan. Jullie zouden het namelijk ook kunnen voorkomen door hier en daar een beetje water bij de wijn te gieten.

Financiën: Meer salaris of een bonus is te verwachten. In elk geval ontvang je deze week meer geld dan je normaliter gewend bent. Hoewel je daar wel iets voor hebt moeten doen is het toch fijn.

Werk: Concurrentie ligt op de loer. Of je het nu wel of niet in de gaten hebt, iemand probeert beter voor de dag te komen dan jij. Blijf de dingen vooral op je eigen manier doen, het feit dat iemand jou als rivaal ziet kun je opvatten als een compliment.

Persoonlijk: Wanneer is een oordeel een vooroordeel en in hoeverre maak jij je hier schuldig aan?

Boogschutter

Liefde: Een onschuldig misverstand of meningsverschil kan uitmonden in een enorme ruzie waar je net niet op zat te wachten. Bedenk je dat jouw eigen boosheid vaak ook boosheid bij de ander uitlokt. Hoe lastig ook, blijf vooral kalm en onderbouw in alle rust je argumenten.

Financiën: Fijn en goed werk staat momenteel helaas niet automatisch garant voor een hoog inkomen. De kans bestaat dat je er via een andere weg iets bij wilt verdienen.

Werk: Deze week kan het nodig zijn om meer voor jezelf op te komen. Sommige mensen in je omgeving kunnen niet goed omgaan met de werkdruk en hebben de neiging dit op jou af te reageren.

Persoonlijk: Zet jezelf maar eens lekker ongegeneerd op de eerste plaats. Waar word jij blij van, waar heb je behoefte aan? Zet het maar met grote letters in je agenda.

Steenbok

Liefde: Problemen uit het verleden worden nu opgelost. Jullie hebben veel van elkaar geleerd en kunnen samen op een betere manier verder. Is het een poosje geleden onverhoopt toch mis gegaan dan is de kans op nieuwe liefde aanwezig.

Financiën: Financieel sta je er zeer goed voor. Waar er aan de ene kant geen enkele sprake is van onvoorziene uitgaven komt er aan de andere kant uit onverwachte hoek extra geld naar je toe.

Werk: Planning en structuur is key deze week. Door je te houden aan een strak schema kun je alles doen wat je wilt en behaal je ook nog top resultaten.

Persoonlijk: Laat je emoties wat meer de vrije loop, deze maken jou juist jou.

Waterman

Liefde: Je voelt je soms wat onbegrepen en wellicht zelfs wat eenzaam met zijn tweeën. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Geef duidelijk aan wat je fijn zou vinden en vraag je geliefde ook wat hij of zij van jou verwacht.

Financiën: Er liggen diverse kansen voor het oprapen waarmee je zomaar een behoorlijk extra bedrag kunt bijverdienen. Doordat je je met heel andere dingen bezighoudt is de kans groot dat je erover heen kijkt.

Werk: Een aanbod of voorstel dat je eigenlijk niet kunt weigeren is naar je onderweg. Bedenk goed wat voor jou zwaarder telt, een flitsende carrière of meer genieten van je vrije tijd.

Persoonlijk: Niemand zit te wachten op oude wijn in nieuwe dozen. Doe iets wat niemand van je verwacht, inclusief jijzelf.

Vissen

Liefde: Er is veel om over na te denken en misschien nog wel meer om over te praten. Voor elk probleem is een oplossing, mits jullie allebei bereid zijn om eraan te werken.

Financiën: Haastige spoed is zelden goed. Dit is geen goed moment om te kopen of te verkopen. Vooral als er grote bedragen mee gemoeid zijn is het beter om alles even te laten rusten.

Werk: Het is prima om advies van anderen aan te nemen of je door hen te laten inspireren maar blijf vooral ook op je eigen intuïtie vertrouwen, je bent niet voor niets zover gekomen.

Persoonlijk: Pas wanneer niet alles op rolletjes loopt blijkt hoe inventief je eigenlijk bent.