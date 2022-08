’Ik verkocht stiekem de auto van mijn moeder’

Vandaag kwam naar buiten dat zevenendertig procent van de dodelijke verkeersslachtoffers vorig jaar zeventig jaar of ouder was. Vooral fietsen, maar ook het besturen van een auto brengen grote gevaren met zich mee. We ontvingen het verhaal van een lezeres die ook bang is voor de rijkunsten van haar moeder. Daarom verkocht ze stiekem haar auto.

Onwel

„Onlangs keek ik naar een tv-programma waarin een moeder vertelde over haar zoon. Hij werd doodgereden door een hoogbejaarde automobilist (89) die onwel was geworden achter het stuur. Omdat ik daar ook heel bang voor ben, heb ik de auto van mijn moeder stiekem verkocht via Marktplaats.

Mijn moeder is inmiddels 78. Zelf denkt ze dat ze nog prima kan rijden, maar iedereen die in de auto heeft gezeten met haar achter het stuur, mag blij zijn dat hij of zij nog leeft. Ik moet er niet aan denken dat zij zo’n ongeluk veroorzaakt, of dat ze zelf gewond raakt. Maar ik weet ook dat dat zo goed als onvermijdelijk is zo lang zij achter het stuur blijft kruipen.

Ze pakte nog eens in de zoveel tijd haar auto uit de garage. ’Gewoon even een rondje rijden’, zei ze dan. Maar ’gewoon een rondje rijden’ ging niet meer. Ze kon haar aandacht er niet bij houden, miste afslagen en bleef zelden tussen de strepen rijden.

Geen mobiel

Nu ga ik met een dodelijk ongeluk natuurlijk uit van het ergste, maar ze had ook ’gewoon’ in de berm kunnen belanden. Of de verkeerde afslag kunnen pakken en verdwalen. Een mobiele telefoon wil ze niet, dus als er iets gebeurt, dan kunnen we haar niet bereiken. Maar de auto wegdoen wilde ze absoluut niet.

Omdat we nu eenmaal niet 24/7 op haar kunnen letten en narigheid willen voorkomen, besloten wíj - haar zoons en dochters - haar auto dan maar weg te doen. Dus toen mijn moeder naar een verjaardag was, hebben we de auto uit de garage gehaald en op Marktplaats gezet.

Verdrietig

Binnen twee dagen was-ie verkocht. De opbrengst hebben we netjes op mijn moeders spaarrekening gestort. Pas na een week ontdekte ze dat de auto er niet meer was. We hebben haar toen eerlijk verteld wat we hadden gedaan en waarom.

Maar sinds ik haar zo verdrietig naar die lege parkeerplek heb zien staren, vrees ik dat we misschien toch een verkeerde beslissing hebben genomen. Al deden we het met de beste intenties, misschien hadden we toch een andere oplossing moeten zoeken. Is dit nog terug te draaien? Haar rijbewijs is immers nog twee jaar geldig...”

