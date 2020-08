Verraderlijke muien en sterke stroming, de Reddingsbrigade geeft tips

Zentveld vertelt dat het belangrijk is dat mensen weten wat voor risico’s de zee met zich meebrengt. „De zee is geen zwembad: het is de natuur. Wanneer je door de stroming wordt meegenomen is er geen badmeester die je meteen aan de kant trekt. Daarom is het belangrijk dat je rekening houdt met een aantal belangrijke punten.”

De verraderlijke muien

Volgens Zentveld moet je vooral oppassen voor de muien als je een dagje naar het strand gaat. „Muien zijn onderbrekingen in de zandbanken. Juist tussen de zandbanken is de stroming het hardste, omdat het water vanuit deze mui terug de zee in wil. Je kan binnen een paar seconden tientallen meters verder zijn gesleurd. Deze muien zijn niet goed te zien, omdat deze zich onderwater bevinden. We zetten als reddingsbrigade de gebieden met gevaarlijke muien zo goed mogelijk af, maar het blijft een natuurverschijnsel. De muien verplaatsen zich dus ook.”

Geen paniek

Wanneer je merkt dat je afdrijft, is het belangrijkste om niet in paniek te raken. „Wanneer je in een mui terechtkomt, lukt het vaak niet om in een rechte lijn terug naar het strand te zwemmen. De stroming trekt je te hard mee. Het is belangrijk om rustig te blijven en jezelf mee te laten sleuren. Wanneer je merkt dat de stroming afneemt, moet je niet in een rechte lijn terugzwemmen. Zwem eerst een stukje naar links of rechts en probeer hierna weer richting de kust te zwemmen.”

Trek de aandacht

Lukt het niet om op eigen kracht naar de kant te zwemmen? Trek dan de aandacht van de mensen op het strand. „Als reddingsbrigade weten wij wat de gevaarlijkste punten zijn. Deze zullen wij dus goed in de gaten houden. Veel mensen proberen te lang op eigen kracht naar de kant te komen. Zorg ervoor dat je jezelf niet uitput, maar zwaai met je armen. Op deze manier weten wij en de strandgangers dat je hulp nodig hebt.”

Onderneem zelf geen reddingspogingen

Het is belangrijk dat je de hulp van de professionals inschakelt. „Als je ziet dat iemand verdrinkt, ben je snel geneigd om zelf het water in te springen. In het nieuws zijn al genoeg verhalen van reddingspogingen die verkeerd afliepen. Trek daarom de aandacht van de plaatselijke reddingsbrigade. Wij hebben alle middelen om snel op locatie te zijn en hebben de juiste training gehad. Wanneer de reddingsbrigade te ver weg is of wanneer je het nummer niet weet, kun je gewoon 112 bellen. De meldkamer alarmeert de plaatselijke reddingsbrigade en zij zullen dan zo snel als mogelijk op locatie zijn.”

Kijk naar de vlaggen

Toch blijft voorkomen beter dan genezen. Daarom is het belangrijk dat je naar de vlaggen kijkt, voordat je het water ingaat. „De groene vlag gebruiken wij nooit, omdat zwemmen in de zee nooit geheel veilig is. Bij de gele vlag is het al gevaarlijk om pootje te baden of te zwemmen. Je mag dus nog wel het water in, maar het is belangrijk dat je extra voorzichtig bent en geen drijvende voorwerpen meeneemt. Door bijvoorbeeld een luchtbed zul je namelijk sneller van de kust afdrijven. Bij de rode vlag is zwemmen of pootjebaden een te groot risico. Het is dan niet de bedoeling dat je het water ingaat.”

Ga niet te diep

Volgens Zentveld is de zee geen zwembad. Het is dus belangrijk dat je altijd de grond onder je voeten blijft voelen. „Ga niet zwemmen in de zee. Zeker niet met kinderen. Je wordt makkelijk meegesleurd door de stroming. Het is daarom belangrijk dat je kinderen niet verder dan hun knieën in het water laat. Als volwassenen kan je ongeveer tot je middel in het water. De zee is puur voor verkoeling. Het is niet de bedoeling dat je baantjes gaat trekken.”

Houd kinderen binnen handbereik

Vooral voor kinderen kan de zee een gevaarlijke plek zijn. „Zorg ervoor dat je de kinderen altijd kunt zien en laat ze niet alleen de zee in gaan. Blijf aan de kust en vertel je kinderen dat ze zonder jou het water niet in mogen.”

Zwem niet alleen

Het is ook belangrijk dat jij als volwassene niet alleen de zee ingaat. „Als zwemmer kun je te maken krijgen met golfslag, plotselinge diepte, stroming en onderkoeling. Het is daarom belangrijk dat je altijd met iemand gaat pootjebaden of zwemmen. Op deze manier houd je elkaar in de gaten. Ook is het belangrijk om niet onder invloed van alcohol de zee in te gaan.”