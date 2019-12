’Is mijn vrouw lesbisch?’

Lieve Sabine, ik ben een getrouwde man van 45 en ik heb een probleem. Mijn tevens 45-jarige vrouw wil geen seks meer. Toen we net samen waren was ons seksleven prima. Maar inmiddels is dat tot een nulpunt gedaald en ze geeft steeds vagere redenen op waarom ze geen zin meer heeft. Ze zei zelfs een keer dat als ik zo nodig seks wilde, ik van haar een andere vrouw mocht opzoeken. Nou zag ik een paar jaar terug dat mijn vrouw op het strand vanachter haar zonnebril naar meiden in bikini aan het kijken was. Ook in de sauna zag ik haar stiekem kijken naar andere vrouwen. Soms zelfs best opvallend. Ik vind mijn echtgenoot een mooie vrouw om te zien en ben best nog wel gek met haar, maar ik vraag me dus af of ze misschien lesbisch is. Ik heb gevraagd of ze mee wilde gaan naar een arts of zoiets. Maar toen werd ze boos, want ze mankeert volgens haar niets. Wat moet ik doen?

Sabine: “Je vrouw naar de dokter sturen omdat je denkt dat ze lesbisch is, is ook wel het allerstomste dat je haar kon voorstellen. Ze is niet ziek, natuurlijk! Maar wellicht gaat haar seksuele voorkeur inderdaad uit naar vrouwen. En het zou zelfs zo kunnen zijn, dat je vrouw daar nooit echt mee bezig is geweest. Lees dit verhaal maar eens. Voor jou zou het best een verdrietige wending kunnen krijgen, want wat als ze nu dus bij je weg wil? Misschien is het ’t beste om het toch eens goed met haar te bespreken. En geef dan ook aan dat jij terugverlangt naar het seksleven dat jullie hadden. Misschien komen jullie wel tot een heel bevredigende oplossing samen waar iedereen blij van wordt. Een dergelijke vraag was al eerder gesteld. Misschien heb je iets aan dat antwoord? Ik wens jullie veel succes.”

