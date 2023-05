Bibi en Lotte werden samen moeder: ’De vader is een goede vriend van ons’

Lotte: „Mensen zijn snel geneigd om in stereotypen te denken. Vaak denken ze dat ik meer van de typische ’vrouwentaken’ op me neem, maar dat is bij ons dus echt niet waar. Ik moet toegeven dat het grootste gedeelte van het huishouden op Bibi’s schouders rust. Ze heeft gewoon superveel energie en pakt alles aan. Ik mag in mijn handjes knijpen.”

Bibi: „Lotte is gewoon een beetje de prinses. Ik vraag het ook niet graag aan Lotte. Als zij bijvoorbeeld de was ophangt, dan is alles verfrommeld, haha.”

Huishouden

Lotte: „Voordat we kinderen hadden, deden we het huishouden echt samen. Na de bevalling van Sef is dit veranderd. Zodra Bibi aan het einde van de dag met Sef en Lux thuiskomt, zorg ik voor de kinderen. Dit gebeurt eigenlijk automatisch. Bibi duikt meestal de keuken in om lekker te koken.”

Bibi: „Ik doe vaak de huishoudelijke klusjes. Zo zorg ik bijvoorbeeld voor de was, het verschonen van de bedden en het stofzuigen. Ook ben ik altijd wel degene die kookt en de boodschappen doet. Nu ik het hardop noem, besef ik pas hoeveel ik doe.”

Lotte: „Bibi is wel een rommelkont, dus ik ruim haar troep dan weer op. Schoonmaken vinden we allebei echt niet leuk, dus ik heb geregeld dat er één keer per week een schoonmaakster komt.”

Bibi: „De klusjes rondom het huis doe ik ook. Dat vind ik juist leuk, want dan kan ik een beetje knutselen. Ik ben alleen niet zo netjes, dus dan hangt iets net scheef. Zo heb ik een keer een gat in de voordeur gezaagd voor een kattenluikje, maar dat liep totaal in de soep.”

Lotte: „Daar hangt nu een mooi lijstje omheen, anders zaten we met zo’n groot gapend gat in de voordeur.”

Zorg

Lotte: „We zorgen allebei één dag in de week voor de kids. Ze gaan twee dagen in de week naar het kinderdagverblijf. De andere dag zorgt oma voor Sef en Lux. Sef gaat ook al bijna naar school, want hij wordt in mei vier jaar.”

Bibi: „Lotte is wat meer met de kinderen dan ik. Zo zorgt Lotte voor de kinderen op de momenten dat ik de was doe of aan het stofzuigen ben. Ze brengt Sef en Lux ook iets vaker naar bed. ’s Ochtends zorgt ze voor het ontbijt en laat ze de hond uit. Ik breng de kinderen dan weer naar de opvang.”

Lotte: „Ik zit ook bij het kinderdagverblijf in de oudercommissie, want ik vind het fijn om betrokken te zijn.”

Bibi: „Het weekend houden we vrij voor het gezin. We gaan dan graag met de kinderen op pad of naar onze caravan op Bakkum.”

Mama en mammie

Bibi: „Mijn kinderwens was supergroot, maar ik voelde niet de behoefte om zelf een kind te dragen. Daarom kozen we ervoor om Lotte beide kinderen te laten dragen. Voor Sef en Lux vind ik het heel fijn dat ze allebei Martijn als biologische vader hebben en dat Lotte hun biologische moeder is. Dit is voor hun ook heel normaal. Ik heb hen niet gebaard, maar ik ben net zo erg moeder als Lotte.”

Lotte: „Vanaf het begin hebben we al tegen Sef en Lux gezegd dat Martijn hun papa is. Sef zei toen hij heel klein was: ’Nee joh, dat kan niet’. Toen hebben we Sef uitgelegd dat hij een mama, een mammie en een papa heeft. Nu snapt Sef de gezinsverhouding precies. Hij noemt mij ’mama’ en Bibi noemt hij ’mammie’.”

Bibi: „Dat onderscheid tussen Lotte en mij is er voor Sef en Lux altijd al geweest. Ze bedenken zelf hoe ze de juiste mama kunnen roepen.”

Financieel

Bibi: „We werken allebei vier dagen per week en we verdienen ongeveer hetzelfde. Lotte is intern begeleider en ik ben manager in een kinderopvang. Zo hebben we elkaar ook ontmoet. Eerder betaalden we alles voor onszelf, maar op den duur werd dit ingewikkeld.”

Lotte: „Toen we een langere relatie kregen voelde het ook afstandelijk om geen gezamenlijke rekening te hebben.”

Bibi: „Nu gaat 90 procent van ons inkomen naar een gezamenlijke rekening. We houden een klein bedrag over om dingen voor onszelf te kopen. Toch betalen we eigenlijk alles nog van onze gezamenlijke rekening, omdat we voornamelijk met ons gezin op pad gaan.”

Lotte: „Onze zorgverzekering, telefoonrekening etc. gaat allemaal op één grote hoop. Voor mij was dit wel nieuw, maar daar ben ik nu aan gewend. Ik vind het prettig om bijvoorbeeld cadeautjes voor vriendinnen van mijn eigen rekening te kopen, zodat ik me niet bezwaard hoef te voelen. Al moet ik bekennen dat ik daar inmiddels ook een stuk minder moeite mee heb. Is mijn persoonlijke geld op? Dan haal ik het alsnog van de gezamenlijke rekening.”

Bibi: „Ik ben niet zo bezig met onafhankelijk zijn. We zijn gelukkig getrouwd; wat van mij is, is van Lotte en andersom geldt hetzelfde. Ik regel ook alle financiële zaken, misschien voel ik me daarom niet zo snel financieel afhankelijk. Wil Lotte meer de touwtjes in handen? Dan kan dat natuurlijk ook. Wij zijn niet zo moeilijk.”

Lotte: „Ik ben wel opgevoed met het idee dat ik in ieder geval overal van op de hoogte moet zijn. Ik weet hoe alles werkt en waar het geld naartoe gaat. Daardoor durf ik mijn handen ervan af te trekken. Bibi heeft alles gewoon goed onder controle.”

Zaaddonor

Bibi: „De biologische vader van onze kinderen, Martijn, is een goede vriend van ons. Hij heeft geen actieve vaderrol, maar de kinderen zien hem wel op verjaardagen of als we bij hem op bezoek gaan.”

Lotte: „We hopen dat dit zo blijft en dat we elkaar vaak kunnen blijven zien. Hij woont niet om de hoek, dus we kunnen er niet spontaan langs. We voelen ons gezegend met Martijn. Samen met zijn vrouw heeft hij twee kinderen van dezelfde leeftijd. Onze kinderen hebben een enorme klik met hen.”

Bibi: „Een aantal maanden geleden gingen we met zijn gezin en ons gezin op vakantie. We hebben het als vrienden heel leuk, maar hij is dan ook nog eens de biologische vader van onze kinderen. We omarmen dit heel erg en vinden deze momenten heel waardevol. Voor onze kinderen voelt hij niet als een papa, maar ze hebben wel een bijzondere band. Je merkt dat Sef en Lux anders op hem reageren dan op onze andere vrienden. Laatst hebben ze elkaar een half jaar niet gezien. Toen hij uit zijn auto stapte, vlogen de kinderen op hem af. Hij voelt echt als familie.”

Lotte: „We hebben ook juridisch vastgelegd dat de kinderen Martijn een aantal dagen per jaar mogen zien. Mochten wij, om welke reden dan ook, geen contact meer hebben met de Martijn, dan behouden Sef en Lux het recht om hem te zien.”

Tip

Bibi: „Ik denk dat je in een man-vrouwrelatie veel meer ziet dat de vrouw de huishoudelijke rollen op zich neemt. Dat vind ik zonde, de man kan ook prima zijn steentje bijdragen. Je kiest er toch voor om samen te zijn? Er is voor alles wel wat te zeggen, dus doe vooral waar jij gelukkig van wordt. Word je doodongelukkig van het huishouden? Kijk dan of je bepaalde dingen kunt uitbesteden. Zo niet, dan pak je je partner aan en zeg je: ’Nu ga jij het eens doen, want ik ben er helemaal klaar mee’, haha.”

Lotte: „Ga er niet vanuit dat jij, als dragende moeder, meer moet doen. Spreek vooral je wensen uit. Doe waar jij blij van wordt en hou je niet vast aan wat binnen het standaardplaatje past.”

