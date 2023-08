Daghoroscoop 19 augustus - Waterman: Begin op tijd!

VANDAAG JARIG

Beloon jouw lichaam vaker als dank voor al het goede dat het je geeft. Zorg dat het de vorm heeft en houdt zoals het bedoeld is met oefeningen en zo min mogelijk snoepen en snacken. Je wilt vaak dat snel gebeurt wat jij bedenkt, maar voor jouw welzijn is enige bedachtzaamheid vaak beter.

ZONDAG JARIG

In de loop van het jaar is voorspoed meermalen voor jou weggelegd, maar dat zal niet steeds of onmiddellijk zichtbaar zijn. Er kunnen jjou ingrijpende veranderingen te wachten staan en verrassende gebeurtenissen. Misschien ook problemen met jouw dierbaarste; je zult beter jouw best moeten doen.

STERRENBEELD RAM (21/3 - 19/4)

Om met jouw partner tot overeenstemming te komen over een financiële zaak zul je moeten geven en nemen. Maak een overzichtelijk plan met alle details. De relatie met iemand met wie jij een hobby deelt kan geleidelijk intensiveren.

STERRENBEELD STIER (20/4 - 20/5)

Jouw zin doordrijven zal gepaard gaan met gespannen zenuwen, een bonzend hart en misschien zelfs maagpijn, maar als je iets wilt veranderen moet je doorzetten. Doe wat je doet met overleg; jij bent toe aan een doorbraak.

STERRENBEELD TWEELINGEN (21/5 - 20/6)

Je hebt geen gebrek aan energie. Blijf actief, dan ben je het beste bestand tegen ergernis en stress. Houd je aan jouw dieet, zeker als je met een gezellig iemand gaat lunchen. Als je gaat winkelen kun je iets heel bijzonders scoren.

STERRENBEELD KREEFT (21/6 - 22/7)

Humor, vrolijkheid en nieuwsgierigheid voeren de boventoon. Misschien maak je kennis met nieuwe mensen of met overburen die er al een tijdje wonen. Gastvrijheid zal op den duur zeker lonen. Maak vakantieplannen.

STERRENBEELD LEEUW (23/7 - 22/8)

Stel je op bepaalde momenten dit weekend sceptisch op. Pas op voor onbetrouwbaar werkvolk en halfslachtig werk. Gebrek aan enthousiasme of lethargie is waarschijnlijk meer het gevolg van verveling dan van afnemende energie.

STERRENBEELD MAAGD (23/8 - 22/9)

Als je daarvoor openstaat wordt dit een plezierig weekend. Alleen hardnekkige zuurpruimen onder jullie zullen kunnen volharden in een negatieve stemming. Ga in op een invitatie van een geliefde of buitenlandse connectie.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL (23/9 - 22/10)

Ook al zul je het liefst op de achtergrond blijven, je kunt jezelf niet onzichtbaar maken. Een prima moment om afstand te nemen van mensen die niet langer voor jou van belang zijn. Wees voorzichtig als je het water opgaat.

STERRENBEELD SCHORPIOEN (23/10 - 21/11)

Een toevallige ontmoeting kan jou in meer dan één opzicht gelukkig maken. Iemand die de juiste mensen kent kan je een contract bezorgen of nieuwe deuren voor jou openen. Netwerken zal überhaupt tot goede dingen leiden.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER (22/11 - 21/12)

Het oplossen van een financieel probleem brengt jou en jouw partner dichter tot elkaar. Om op te klimmen in jouw carrière moet je misschien een aanvullende studie doen. Zorg er wel voor dat je tijd overhoudt voor een sociaal leven.

STERRENBEELD STEENBOK (22/12 - 19/1)

Artiesten kunnen de aandacht trekken en de eer krijgen waar ze naar hunkeren. Zelfs een probeersel kan enthousiast worden ontvangen. Het kan een speciaal weekend worden als jij je niet in een keurslijf laat persen.

STERRENBEELD WATERMAN (20/1 - 19/2)

Onverwachte onderbrekingen zullen eerder leuk dan vervelend zijn. Het is niet uitgesloten dat je met van alles begint maar er ook weer snel mee ophoudt. Begin er niet te laat mee als er iets belangrijks van jou wordt verwacht.

STERRENBEELD VISSEN (20/2 - 20/3)

Het geluk kan weer eens jouw kant kiezen en ook jouw partner kan in de prijzen vallen. Moedig beminden aan iets nieuws te proberen; geluk kan ook hen op een verassende manier ten deel vallen. Sta open voor al wat jouw pad kruist.

