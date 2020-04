Dít is het beste tijdstip om boodschappen te doen

Ⓒ Niels Wendstedt

Boodschappen doen is nu vaak alles behalve relaxed: we slalommen wat om elkaar heen in de supermarkt. Wat is nu het beste tijdstip om te gaan en hoe doe je je boodschappen op een veilige manier? Vrouw vroeg het aan supermarkten Albert Heijn, Jumbo, Lidl en Coop.