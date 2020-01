Henriëtte (34) is nog maagd: Wie wil mij nou?

Ⓒ Hollandse Hoogte | Tera Images

In onze populaire VROUW-rubriek Tussen de lakens vertellen vrouwen over hun seksleven. De Amerikaanse atlete Lolo Jones (37) biechtte in 2019 in het programma Celebrity Big Brother op dat ze nog maagd is, een ontboezeming waarvan ze nu zegt spijt te hebben. Ook Henriette (34) is maagd, een ’status’ waar ze graag vanaf zou willen. Naar aanleiding van de actualiteit herplaatsen we ons interview met deze dertiger. Henriette: „Ik ben er een keer heel dichtbij geweest.”