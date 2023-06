Daghoroscoop 19 juni - Sterrenbeeld Stier: Zelfpromotie kan geen kwaad!

VANDAAG JARIG

De kosmos moedigt jou aan datgene te doen wat je graag doet en waar je goed in bent en dat is informatie en kennis verzamelen. Het blijft voor jou een uitdaging je professionele en privéleven in balans te houden. Besef tijdig dat jij je problemen op de hals haalt als je het gezinsleven verwaarloost.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Jouw beste keus is vandaag om ervoor te zorgen dat je bent uitgerust. Je kunt gevraagd worden jouw bedrijf te vertegenwoordigen bij een landelijk seminar en je kunt daar een goede indruk achterlaten. Reserveer tijd voor een vriend in moeilijkheden.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Pas op met hetgeen jij zegt en tegen wie. Zolang je niets forceert zal men jou begrijpen. Zelfpromotie kan geen kwaad en dit is een goed moment om jouw baas te laten zien hoe deskundig je bent. Maak je geen zorgen over iets in het verleden.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Je gaat een productieve tijd tegemoet zolang je eerst denkt en pas daarna spreekt. Het risico op ruzie met een partner of andere naaste is groot. Een obsessie waar jij zelf geen weg mee weet moet door een professional worden behandeld.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Begin de dag met een rustige wandeling. Ben jij betrokken bij een echtscheiding laat de treurnis dan plaatsmaken voor een gevoel van vrijheid. Pas op voor goedwillende omstanders, die manipulatief en egoïstisch kunnen zijn.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Terwijl jij juist naar vrede verlangt kan ruzie ontstaan, hoezeer je ook je best doet om de rust te bewaren. Vooral onder collega’s kan een snibbige opmerking een rampscenario in gang zetten. Dus: let op en poets op tijd de plaat.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Je kunt het leven vandaag door een roze bril zien en meer geneigd zijn je artistiek te uiten dan de confrontatie aan te gaan met de realiteit van alledag. Wees niet te toegevend en ga gemotiveerd aan de slag met de gewone routine.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Het kan zo’n dag worden waarop je goed op jouw woorden moet letten. Besef dat anderen via lichaamstaal minachting kunnen aanvoelen en slecht gedrag niet zullen accepteren. In jouw eentje werken lijkt de beste vluchtweg.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Jouw levendige fantasie kan helder denken moeilijk maken. Geen dag om belangrijke besluiten te nemen. Wacht af of problemen zichzelf oplossen. Blijf ver van winkels en uitverkoop want je zult prullen kopen en spijt krijgen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

De dag kan geheel in het teken staan van jouw financiën. Ben je aan het worstelen om de eindjes aan elkaar te knopen dan zal de trend jou weinig hoop geven. Val er jouw meerderen niet mee lastig en ga niet winkelen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Probeer niet zoveel tegelijk te doen dat je over jouw eigen benen struikelt. Niets is zo belangrijk dat het rechtvaardigt om jezelf in een vervelende positie te brengen. Voorkom ongelukken en houd de juiste volgorde aan.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Je kunt wat te optimistisch zijn en jouw situatie rooskleuriger zien dan deze is. Veel hangt vandaag af van de manier waarop jij zaken benadert. Als je een kater hebt na gisteravond kan jouw geest nog bezig zijn met hetgeen is gebeurd.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Water is jouw element en kan je inspireren. Zorg goed voor jezelf, maar ook voor degenen die jou dierbaar zijn. Ga naar de dokter als je voortdurend pijn hebt die niet afneemt. Realiseer je dat zwemmen een remedie is voor vrijwel alles.

