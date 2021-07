Marlot (32) vertrok naar de Balearen: ’Mijn ouders moesten wel even slikken’

„Avontuurlijk was ik altijd al. Dat ik een half jaar in Spanje ging studeren, verbaasde niemand. Dat ik daarna als vrijwilliger aan de slag ginbij een ecologisch centrum op Ibiza en er tijdens een strandfeest een knappe Argentijnse kapitein tegen het lijf liep, was ook geen verrassing. Maar dat we, nog voordat hij mijn ouders had ontmoet, samen een boot kochten en daarop gingen wonen, was voor hen even slikken. Het ging heel snel.

Avontuur

Vlak nadat we elkaar leerden kennen, kwam er een prachtig vintage zeiljacht op ons pad en voordat ik het wist hadden we ons bedrijf Once Upon a Boat opgezet, waarmee we zeiltochten tussen Ibiza en Formentera organiseerden. Zeilen had ik nog nooit gedaan, dus ik moest alles nog leren. Maar dat was het leuke: avontuur!

Het was bijzonder om met de elementen te leven en ’s morgens een duik te nemen in onze azuurblauwe ’achtertuin’. Maar er zaten ook mindere kanten aan wonen op een boot. Afspraken maken, bijvoorbeeld. Omdat het weer ons ritme bepaalde, wisten we nooit waar we ’s nachts zouden slapen. Als de omstandigheden onguntig waren, kon het zijn dat we naar een andere baai moesten uitwijken. We waren enorm op elkaar aangewezen. Vijf jaar lang hebben we zo geleefd zonder elkaar overboord te gooien. De ultieme relatietest, haha!

Vastigheid

Vorig jaar waren we toe aan iets nieuws en zijn we op Mallorca gaan wonen. De zeiltochten organiseren we nu vanaf de wal. De pandemie was natuurlijk even schrikken, maar gelukkig ging het seizoen daarna alsnog van start. Omdat de clubs dicht waren en mensen toch graag leuke dingen wilden doen, was een gezellige boottocht de perfecte oplossing. De eerste paar jaar dacht ik dat het de zon was die mij deze kant op trok, maar het is het mooie landschap, de rust, de ruimte, het lekkere eten, de lieve mensen en vooral de manier van leven waarvoor ik ben gevallen. We doen alles op ons gemak en leven buiten. Of we altijd hier blijven, weet ik niet. Als er zich ergens anders een nieuw avontuur aandient, gaan we daar misschien wel achteraan. Wie weet…”

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf).