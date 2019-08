Jetske (27) ook gedupeerd door Dream or Donate: Mijn geld is foetsie!

Jetske Postma Ⓒ Eigen foto

De site Dream or Donate is uit de lucht. Veel mensen die een crowdfundactie hebben georganiseerd via dit platform, weten nu niet waar ze aan toe zijn. Ook Jetske Postma (27, zelf gehandicapt) zit met haar handen in het haar nu ze niet weet waar het geld is gebleven dat ze had opgehaald voor een meisje met een levensbedreigende spierziekte.