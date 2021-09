Moet er een suikertaks komen?

Janneke Wittekoek drukt haar zorgen om de stijging van de hoeveelheid mensen met overgewicht uit. Deze stijging wordt duidelijk uit de laatste cijfers van het CBS. In 2020 had ongeveer de helft van de Nederlanders van 20 jaar of ouder namelijk overgewicht, waar dit in de jaren 80 nog maar een derde was. Volgens Janneke Wittekoek moeten we dit voorkomen door ons leefklimaat aan te pakken. Overgewicht kan namelijk leiden tot overgewicht-gerelateerde ziekten, zoals diabetes, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en kanker.

Suikertaks

Zij pleit daarom onder andere voor een suikertaks. Als gevolg van deze suikertaks zouden producten die suiker bevatten duurder worden, zodat mensen deze minder snel kopen. Een suikertaks zorgt er ook voor dat fabrikanten minder suiker in hun producten stoppen, omdat zij juist niet willen dat de prijzen stijgen.

De suikertaks kan ook ingevoerd worden op een productgroep die veel suiker bevat, zoals frisdrank, in plaats van op de hele voedingsgroep suiker. Deze maatregel heeft het Verenigd Koninkrijk al genomen en uit onderzoek blijkt dat daar de verkoop van frisdrank ook daadwerkelijk is afgenomen.

Tegenargumenten

Janneke Wittekoek benoemt ook de tegenargumenten die zij van mensen te horen krijgt. Zo zijn sommige mensen van mening dat de toename van de hoeveelheid mensen met overgewicht een feit is waar niemand iets aan kan doen. Zij vinden dat dit het nieuwe normaal moet worden.

Onderstaande Twitteraar geeft aan tegenstander te zijn van de suikertaks. Zij zou liever lekker blijven eten, ook ongezond, en wat korter leven.

Anderen menen dat het probleem op een andere manier aangepakt moet worden, bijvoorbeeld door de prijs van groenten en fruit te verlagen. Deze Twitteraar verbaast zich over de prijs van appels in de supermarkt en denkt dat we daar beter naar kunnen kijken dan naar een suikertaks.

Praat mee

Vind jij dat er een suikertaks moet komen of vind jij dat overgewicht op een andere manier aangepakt moet worden? Of ben jij juist van mening dat we niets moeten doen? Praat mee via onze Facebookpagina!