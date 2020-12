Petra (40): ’Ik beheers mijn eetbuien beter na intensieve therapie’

Petra van der Velden Ⓒ Corné van der Stelt

De meeste vrouwen worden blij van een chocoladereep of rijkelijk gevulde borreltafel. Maar voor emotie-eters gaat het verder dan dat. Zit het in hun leven even tegen, dan kunnen ze niet zonder ’troosteten’. Petra van der Velden (40) ontdekte als klein meisje al dat eten haar een veilig gevoel gaf. Petra is getrouwd, heeft twee zoons (4 en 6) en is jeugdarts in opleiding.