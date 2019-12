’Ik weiger partneralimentatie van mijn goedverdienende ex’

’Ik voel met Supervrouw dat ik het red zonder geld van mijn ex’ Ⓒ Hollandse Hoogte / Caiaimage

De regels rond alimentatie worden per 2020 aangescherpt: partners hoeven niet langer twaalf jaar alimentatie te betalen, maar vijf. Simone* (44) vindt dat een goede zaak: „Ik ben al jaren gescheiden en word door sommige mensen voor gek verklaard. Waarom? Omdat ik geen cent partneralimentatie van mijn goed verdienende ex wil. Maar zeg nu zelf: dat is toch niet meer van deze tijd?”