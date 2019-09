Anke's peuter viel tegen een hete bakplaat

Ⓒ Eigen beeld

De Nederlandse Brandwonden Stichting start vandaag haar Eerste Hulp bij Brandwonden-campagne voor mensen met jonge kinderen. Want zodra je baby leert grijpen en je peuter kan lopen, kan een kopje thee al de oorzaak zijn van een ernstige brandwond. Eén op de vier kinderen in de drie Nederlandse Brandwondencentra is jonger dan 5 jaar. Zo ook de peuter van Anke Raaijmakers (30), Jip (destijds 2), die zijn billen ernstig verbrandde aan een hete bakplaat.