VROUW Magazine Vivienne (47): ’Eén kind hebben is niet zielig’

Door Vivienne Groenewoud Kopieer naar clipboard

„Ons gezinnetje van drie voelde zo perfect, zo volledig in balans, dat ik bang was dat evenwicht te verstoren.” Ⓒ Getty Images

Journalist Vivienne Groenewoud (47) heeft een zoon van 15. Ja, eentje maar. Ze heeft er heel wat keren een opmerking over gekregen, want is dat niet zielig, een kind alleen? Daar is ze nu weleens klaar mee.