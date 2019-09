Arie Boomsma eert kraamverzorgster

Arie en Romy hebben twee kindjes: Bobby (3) en Mozes (1). Arie weet nog goed hoeveel er wel niet op hem afkwam toen dochter Bobby werd geboren. „Je hebt zoveel nieuwe indrukken, verantwoordelijkheden en prioriteiten. Dat is echt heel erg wennen. De kraamverzorgende gaf ons, en vooral mij, op dat gebied echt zelfvertrouwen. Zo kwam ik door haar veel meer te weten over mijn rol als vader. Voor een man is dat vaak echt zoeken. Hoe en waar moet ik ondersteunen en wat wordt er van mij verwacht? Hoe moet het kindje in bad, hoe moet je de luier verschonen, hoe houd je je kind vast? De eerste tijd is wat dat betreft heel belangrijk, net als de hulp van een kraamverzorgster. Zij is de eerste dagen echt onmisbaar.”

Kraamverzorgster

De kraamverzorgster van Arie en Romy, Marcella, leerde hen tijdens die eerste dagen een hoop. Reden genoeg voor het stel om Marcella dan ook opnieuw te vragen bij de geboorte van zoontje Mozes. „Romy en ik wisten niet of we haar nu eigenlijk wel genoeg hadden bedankt. Zo iemand doet ontzettend veel voor je, maar is na een paar dagen ineens weer weg. We vonden het daarom een mooi gebaar om haar weer om hulp te vragen bij de geboorte van ons tweede kind”, vertelt Arie.

Kraamverzorgenden bedanken staat ook centraal in de campagne. De hele maand september kunnen ouders hun kraamverzorgende in het zonnetje zetten door ze voor te dragen voor één van de 500 standbeeldjes, onder andere gemaakt met materiaal van gerecyclede luiers. „Het kunstwerkje is natuurlijk symbolisch, om de kraamverzorgsters te geven wat ze verdienen. Mooi zijn vooral ook de verhalen die daardoor naar buiten komen. Er wordt echt even stilgestaan bij wat kraamverzorgenden voor ouders met een pasgeboren kindje betekenen.”

Ⓒ Eigen beeld / Arie Boomsma

Verlof

Dat stilstaan bij het werk van kraamverzorgenden gebeurt niet altijd voldoende, zo zegt Arie. „Je hebt soms maar half door wat er bij komt kijken. De hele praktische lijsten, zorgen dat de paniek niet toeslaat, de gemengde gevoelens van adrenaline, bezorgdheid en liefde voor je kind… Het is fijn om een soort van gids te hebben die zegt: ’Rustig maar, op mij kun je leunen’.”

Dat deed Arie de eerste dagen na de geboorte van zijn eerste kind dan ook. „Ik had verlof genomen om er hele dagen te kunnen zijn en leerde in die tijd veel van Marcella. Romy en ik besloten het leven vanaf dat moment ook anders in te richten. Eerst werkte ik zes of zeven dagen in de week, maar dat is veranderd: donderdag, zaterdag en zondag zijn nu echt onze gezinsdagen.”

Fontein

De grote vraag is natuurlijk of Arie zelf ook luiers verschoont. „Ja, dat doe ik zeker! Bobby is er inmiddels uit, maar Mozes verschoon ik nog regelmatig, hoor. ’s Ochtends rond een uur of zes begin ik al. Op werkdagen kan ik wel een luiertje of zes van hem verwachten, maar ik vind kletsen met hem tijdens het verschonen wél heel leuk.”

Zijn ergste luierervaring? Nou, dat was er niet slechts één. „Het hoort er natuurlijk bij, dat het weleens misgaat. Toch is dat even eh… wennen. We kregen dus eerst een dochter en later pas een zoon. Ik had alleen nog niet helemaal door dat de luier bij een meisje gewoon nat is en dat een jongetje mikt… Bij Mozes ontstond er elke keer een fontein als ik de luier opende. Tsja, daar heb ik me wel een paar keer in vergist”, aldus een lachende Arie.

Ouders kunnen hun kraamverzorgende nog tot en met 29 september aanmelden voor één van de standbeelden. Dit kan door op Facebook of Instagram met #BedanktKraamverzorgende te vertellen waarom hun kraamverzorgende dit standbeeld verdient.

