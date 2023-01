Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW magazine ’Mijn toekomstbeeld viel weg; op slechte dagen kon ik alleen maar liggen’

Door Esmir van Wering Kopieer naar clipboard

’Zodra ik ging staan, verdween het bloed uit mijn hoofd en werd ik misselijk en duizelig.’ Ⓒ Feriet Tunc

Bewegen is goed voor je gezondheid en conditie, maar het kan nog veel meer betekenen. Zeker voor deze vrouwen. Zij hebben alle drie hun eigen reden om zich regelmatig in het zweet te werken. Karmijn Lutke Schipholt (51) sport om de verschijnselen van ME tegen te gaan. Ze is getrouwd en heeft twee kinderen (19 en 17).