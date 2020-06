Mindy (54) zal de eerste vrouwelijke ruimtevaarder zijn uit Nederland

Ⓒ Fotografie: Hollandse Hoogte/Maarten van Rouveroy/EFC Worldwide

Zij deinzen niet terug voor rake klappen, duizelingwekkende hoogtes of een retourtje ruimte. Luchtacrobaat Sarah Kooij (42), meervoudig kampioen kickboksen en MMA-vechter Mellony Geugjes (27) en astronaut Mindy Howard (54) zijn echte durfallen. In dit deel: Mindy. Al vanaf haar 6de wil ze astronaut worden en in 2023 is het dan eindelijk zover: dan zal Mindy de eerste vrouwelijke ruimtevaarder uit Nederland zijn. Ze is getrouwd, geeft trainingen en schreef het boek Blast Off! Train like an astronaut for success on earth.