Spreek jij mensen aan die geen mondkapje dragen?

Met een ontbloot gezicht is niemand boven de 13 jaar vanaf vandaag nog welkom in openbare ruimten. Minimaal tot 1 maart 2021 zullen winkels, gemeentehuizen en musea je de deur wijzen als je zonder bedekte neus en mond naar binnen wil. Je loopt zelfs het risico op een boete van 95 euro. Voor jongeren onder de 16 jaar bedraagt de boete 38 euro. En wees gewaarschuwd: met een gelaatsscherm kom je niet weg. Dat bedekt niet voldoende. Net zo min als een sjaal of bandana.

Mondkapje

Voor mensen die uit medische overwegingen geen mondkapje (kunnen) dragen kan dit een tegenvaller zijn. „Moet ik dan aan iedereen die vraagt waarom ik geen mondkapje draag mijn afsprakenkaart van het OLVG laten zien? Of moet ik een bewijs aanvragen?” Met die woorden werd de discussie onder VROUW-collega’s al aangewakkerd. Op Facebook vertelde een VROUW-lezeres dat door het mondkapje haar angststoornis weer is opgelaaid: door het dragen van een mondkapje raakt ze in paniek en gaat ze hyperventileren.

Toen we onze lezeressen gisteren in een poll op de Instagram Stories van VROUW vroegen of ze het eens zijn met de mondkapjesplicht die vandaag ingaat, stemde 64% voor en 36% tegen. Maar zal die meerderheid ook iemand aanspreken die geen mondkapje draagt?

Bekijk ook: Deze 5 dingen moet je weten over mondkapjes

Praat mee

Als jij iemand zonder mondkapje in een openbare ruimte ziet, spreek je diegene er dan op aan? Praat mee op onze Facebook-pagina!