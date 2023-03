Daghoroscoop 17 maart - Sterrenbeeld Boogschutter: Een romantische invitatie lijkt onderweg!

VANDAAG JARIG

Het zal nuttig blijken te zijn als je probeert meer warmte uit te stralen en onverschilligheid tegenover jouw medemens in te ruilen voor empathie. Je zal inzien dat het niet nodig is tandenknarsend uitdagingen tegemoet te treden. Ze worden niet makkelijker en ze kunnen jou juist sterker en gelukkiger maken.

STERRENBEELD RAM

Doe werk dat meestal door anderen wordt gedaan weer eens zelf. Aan de meeste van jouw verwachtingen zal worden voldaan; een slepende kwestie kan naar tevredenheid worden geregeld. Respecteer iemands mening ook al deel jij die niet.

STERRENBEELD STIER

Kijk nog eens goed naar hetgeen je deze week op papier zette; je kan een fout ontdekken die jij gisteren over het hoofd zag. Een gesprek kan de oplossing van een recent probleem brengen. Begin een studie als je hunkert naar afwisseling.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Leg je niet neer bij een ergerlijke werksituatie. Bespreek de zaak met meerderen of belanghebbenden. Heb vertrouwen in eigen kunnen; je voldoet makkelijk aan de eisen die aan jou worden gesteld. Luister goed naar jouw intuïtie.

STERRENBEELD KREEFT

Wees heel voorzichtig als je geliefde voorwerpen in handen hebt; je kan iets breken. Misschien besluit je parttime te gaan werken voor jouw baas en begin je intussen iets voor jezelf. Stel je begripvol op en zorg voor een goede sfeer.

STERRENBEELD LEEUW

Jouw sociale kring kan groeien als gevolg van een nieuwe interesse. Je bent goed in netwerken en kan daarvan nu profijt hebben. In jouw carrière lijkt een ieder zich naar jou te voegen. Profiteer ervan, maar schep er niet over op.

STERRENBEELD MAAGD

Iemand kan jou aanmoedigen een nieuwe richting in te slaan; er ligt terrein braak dat mooie kansen kan bieden. Een besluit kan jou met stomheid slaan. Word niet boos. Houd de boot af als iemand jou een “prachtig” aanbod doet.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Ga verder met datgene wat jij gisteren deed. Voor afspraken zijn de omstandigheden ideaal; minder voor juridische acties. Schakel je telefoon door naar je smartphone als jij de deur uitgaat, zodat je geen gesprekken mist.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Jouw visie kan vanochtend botsen met die van je partner. Het is verstandiger om het erover eens te zijn dat je het oneens bent dan er over door te strijden. Apparaten die het vaker af laten weten kunnen het ook vandaag begeven.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Samenwerking zou productief en harmonieus moeten verlopen. Werk hard en geconcentreerd. Een goede dag om vrede te sluiten met iemand met wie jij in de clinch ligt. Er lijkt een leuke, romantische invitatie onderweg.

STERRENBEELD STEENBOK

Maak er gebruik van als je de kans krijgt de wereld vanuit een ander perspectief te bezien. Ruzie wordt voorkomen als jij niet te zwaar op jouw strepen staat. Zorg dat je naam wordt gekoppeld aan het werk dat je doet.

STERRENBEELD WATERMAN

Het wordt een productieve dag als je jouw verwachtingen niet overdrijft. Houd je aan regels al kunnen ze jouw bloed aan de kook brengen. Toon geen ongeduld of arrogantie als je met ongeduld of tegenspraak te maken krijgt.

STERRENBEELD VISSEN

Richt een bemoedigend woord tot iemand met problemen. Gesprekken met leidinggevenden zullen nuttig blijken als je jouw wensen eerlijk kenbaar maakt. Ga niet in op een verzoek om meer geld in een reeds aangevangen project te steken.

Elke dag een melding

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.