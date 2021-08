Is het te vroeg om de 1,5 meter op scholen los te laten?

Deze weken starten mbo’s weer en ook nemen studenten van hbo’s en universiteiten weer plaats in de collegebanken. Hoewel het academisch jaar officieel pas op 6 september start, beginnen sommige opleidingen aan hogescholen en universiteiten deze week al met de lessen.

Studenten op mbo’s en in het hoger onderwijs hoeven vanaf deze week geen 1,5 meter afstand meer te houden van medestudenten en docenten. Op basisscholen en middelbare scholen houden leerlingen nog wel 1,5 meter afstand van docenten.

Testen en looproutes

De mbo’s en het hoger onderwijs laten echter nog niet alle maatregelen los. Buiten de les- en collegezalen dragen alle leerlingen nog een mondkapje. Ook geldt er een maximum van 75 leerlingen per lesruimte. De andere basismaatregelen worden nog steeds in acht genomen. Studenten moeten zich testen bij klachten, regelmatig hun handen wassen en in alle onderwijsgebouwen gelden er looproutes.

Voor studenten is het loslaten van de 1,5 meter een stap richting normaal onderwijs. Voor veel van hen is het de eerste keer sinds de opkomst van het coronavirus dat zij weer met medestudenten in de klas mogen zitten.

Afgelopen jaar werd al door verschillende media gemeld dat het digitaal onderwijs tot veel eenzaamheid onder studenten heeft geleid. Door het loslaten van de 1,5 meter komen zij langzaam weer meer in contact met medestudenten.

Zorgen

Volgens coronaminister Hugo de Jonge is de huidige ic-situatie vol te houden, maar ziekenhuisbazen spreken hun zorg uit over de besmettingen en ziekenhuisopnames, zo meldt Trouw. Zij zien op tegen het najaar. Met name de deltavariant verspreidt zich in rap tempo onder ongevaccineerden en kan ook gevaccineerden besmetten. Daarom zijn zij op zoek naar een oplossing om de ic-capaciteit op de lange termijn op te schroeven.

Hoewel de knoop nog niet is doorgehakt, wil het kabinet op 20 september nog meer maatregelen loslaten. Zo willen ze een einde maken aan de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer, het thuiswerkadvies en de 1,5 meter regel. Het kabinet maakt later hun definitieve beslissing bekend.

Deze docent laat op Twitter al weten dat het mooi, maar wel spannend is om de 1,5 meter los te kunnen laten op scholen.

Praat mee

Vind jij het te vroeg om de 1,5 meter op scholen los te laten? En ben je bang voor een najaar vol besmettingen? Of maak je je geen zorgen? Praat mee via onze Facebookpagina!