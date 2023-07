Daghoroscoop 21 juli - Sterrenbeeld Leeuw: Zet geen bokkenpruik op!

VANDAAG JARIG

In principe ziet het jaar er gelukkig en succesvol uit. Geniet ervan Leeuw! Standvastige planeten wisselen van plaats de komende maanden en dat heeft invloed op de trends in jouw leven, zowel op liefdesgebied als op jouw gezondheid, die verbetert. Je zult over meer energie beschikken.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Er kan sprake zijn van onenigheid met een kind over geld. Benader het vastberaden maar fair. Opper dat het tijd is voor het kind om zoveel mogelijk zelf de dingen te betalen die het begeert. Beloof meer zakgeld als het thuis meer doet.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Vrienden en verenigingen kunnen voor interessante nieuwe activiteiten zorgen op de gebieden waarop je actief bent. Zorg dat je er zwierig uitziet met trendy accessoires en schep aldus een boeiend beeld van jouw persoonlijkheid.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Als jouw lichaam te kennen geeft dat het tijd is voor reflectie en ontspanning moet je nu conclusies trekken over lopende zaken. Liefst zul je tijd alleen doorbrengen om in alle rust antwoorden te vinden op de vragen die jou bezighouden.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Goede vrienden en prettige communicatie kunnen jou in de zevende hemel brengen. Schrijf een liefdesbrief als je daaraan behoefte hebt en breng die speciale persoon in jouw leven op de hoogte van jouw diepgewortelde gevoelens.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Anderen kunnen versteld staan van jouw zelfverzekerde, no nonsens instelling, zeker als zij denken dat werk en status voor je het belangrijkste zijn. Zet geen bokkenpruik op als extra verantwoordelijkheden jouw sociale leven frustreren.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Een zekere mate van privacy is voor jou op dit moment belangrijk. Door je onopvallend te gedragen vind jij zowel zakelijk als in jouw vrije tijd het perfecte evenwicht. Zorg dat je goed georganiseerd bent. Geef een vakantie hoge prioriteit.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Een gunstig moment om te overwegen tijd, energie en geld te steken in een lucratief project. Onderhandelingen achter de schermen zullen het gewenste resultaat opleveren. Breng de kapper een bezoek om je prettiger te voelen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

De privé en professionele kanten van jouw leven kunnen met elkaar in conflict raken. Bedenk wat reëel is en wat fictief. Bekijk niet alles door een gekleurde bril en stop met het sluiten van compromissen als het jouw normen betreft.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Een efficiënter aanpak vergroot jouw kans op vooruitgang. Naarmate jij je meer inspant zul je meer winst maken. Als je vroeg start kan de werklast die jij vreest lichter blijken dan je dacht. Geef minder uit en maak geen schulden.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Problemen kunnen ontstaan als gevolg van achteloosheid. Houd rekening met de mensen in jouw directe omgeving en sta open voor een compromis. Denk na over jouw eigen houding als anderen op ruzie uit lijken te zijn.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Kosmische invloeden zijn voornamelijk positief al kun je tegen lunchtijd problemen krijgen met klanten of een zakelijk partner. Loop anderen niet voor de voeten en val niet te veel op als je buiten de vuurlinies wil blijven.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Degenen die op zoek zijn naar werk kunnen een gouden tip krijgen. Tijdens een borrel na het werk kun jij kennismaken met iemand die onvervangbaar zal blijken in jouw netwerk. Communicatieproblemen verdwijnen.

