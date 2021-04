Daghoroscoop 10 april - Doorbreek je routine, Tweelingen

VANDAAG JARIG

Blijf doelgericht; dat is je sleutel tot succes. Over het algemeen zullen de mensen met wie je te maken krijgt achter je staan en je goede professionele reputatie zal de rest doen. Je behoefte om alleen te zijn kan toenemen, daar is niets mis mee; alleen mogen zijn is een godsgeschenk.

ZONDAG JARIG

Ook als je niet op zoek bent naar liefde, kan die je plotseling overvallen en er zal dan niet meer aan te ontkomen zijn. Heb je een relatie dan zal je partner er alles aan doen om het je naar de zin te maken. Er kan je een goede baan worden aangeboden en het lijkt je familie voor de wind te gaan.

RAM

Je kunt het met je geliefde oneens zijn maar door samen te praten kom je eruit. Als je ontwijkend doet, ontstaat er een gapende kloof. Als je zondag humeurig bent, zal men je eerder uit de weg gaan dan gezelschap houden.

STIER

Treed het leven opgewekt en positief tegemoet dan functioneert ook je liefdesleven optimaal. Vergeet wat je dwarszat. Als je van tijd tot tijd graag alleen bent, moet je dat gewoon zeggen. Koester vrienden zoals je jouw familie koestert.

TWEELINGEN

Doorbreek je routine en kom tot rust ook al wachten er dringende werkzaamheden. Probeer een slechte gewoonte af te leren en bezoek iemand bij wie je lang niet bent geweest. Ontwikkel een ongebruikt creatief talent.

KREEFT

Achtergrondinformatie is in het belang van je carrière als je in- of verkoper bent, maar zal ook nuttig blijken als je meedoet aan een loterij of iets dergelijks. Succes is niet zozeer een kwestie van kennis dit weekend, maar van geluk.

LEEUW

Net als je denkt je kans in de liefde te hebben verspeeld krijg je nog een kans. Een koerswijziging in je carrière kan je doen wankelen en je zult prioriteiten moeten kiezen. Wees eerlijk tegen jezelf en vooral ook jegens anderen.

MAAGD

Een gunstig moment voor materieel gewin; je bent gewiekst genoeg om nu je schaapjes op het droge te halen. Mik op geleidelijke en blijvende winst. Herstel het contact met een oude bekende; nodig hem/haar uit voor de lunch.

WEEGSCHAAL

Hoge verwachtingen kunnen ten onder gaan aan vertraging en obstakels. Als je nu discipline en geduld opbrengt, zul je daar in een later stadium de vruchten van kunnen plukken. Stuur vastberaden af op een gesteld doel.

SCHORPIOEN

Doe wat er op je weg komt, dan kun je meer tot stand brengen dan je denkt. Velen staan achter je, dus doe gerust een beroep op familie en vrienden. Een nieuw dieet kan meteen resultaat te zien geven en een goed gevoel opleveren.

BOOGSCHUTTER

Een oude vriend(in) kan je geliefde of zakelijk partner worden (of allebei). Alles ziet er gunstig uit. Verbaal zul je goed op dreef zijn en je ideeën gloedvol weten over te brengen. Neem hulp aan, maar reken er niet op.

STEENBOK

Doordat je gedisciplineerd bent, zul je er geen moeite mee hebben aan het werk te blijven, ook als dat niet strikt nodig is. Je carrière zal er echter wel bij varen. Er is vooral succes voor je weggelegd als je je eigen kar blijft trekken.

WATERMAN

Het onbekende kan trekken. Haal reisbrochures, kijk op het internet en lees boeken over vreemde culturen. Je zult genieten van alles wat je opsteekt. Als je niet te veel tempo maakt wordt het een inspirerend weekend.

VISSEN

Je carrière wordt gunstig beïnvloed door degene met wie je je leven deelt. Laat het nemen van beslissingen over aan je partner; je bent zelf te vaag en te onpraktisch en dat kan veel geld kosten. Wees bereid meer te geven dan te nemen.

