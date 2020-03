Moeten dierenartsen openblijven tijdens een lockdown?

Bekijk ook: Dierenartsen ingezet in strijd tegen coronavirus

Als Nederland daadwerkelijk volledig op slot gaat, is het omdat de huidige maatregelen niet afdoende werken. Dit houdt in dat het virus nog altijd niet onder controle is en dat het dus nodig is dat iedereen binnen blijft. Dierenartsen zijn er niet om mensen te verzorgen en vallen daarom niet onder de vitale beroepen. Dit geldt ook voor dierenhulpverleners en dierenambulancemedewerkers. Hun beroep zorgt ervoor dat mensen bij elkaar komen en daardoor kunnen er nieuwe besmettingen ontstaan.

Huisdier

Maar wat als je kat van het balkon valt, zijn pootje breekt en met spoed hulp nodig heeft? Een huisdier voelt vaak als een kind en het zou hartbrekend zijn om het beestje met pijn en een gebroken poot te laten rondhinken, omdat de dierenartsen gesloten zijn. Juist in deze tijd van spanning en verdriet is het heel fijn om een huisdier te hebben die je opvrolijkt.

Om precies deze reden is er een petitie gestart om dierenartsen, dierenhulpverleners en dierenambulancemedewerkers aan de lijst van vitale beroepen toe te voegen. Zodat zij hun werk kunnen blijven uitvoeren, lockdown of niet.

