Wie moet seksuele voorlichting geven: school of ouders?

In het manifest staat dat scholen de seksuele voorlichting niet moeten beperken tot biologielessen over anticonceptie, condooms en de eiersprong, maar ook moeten focussen op genot, het aangeven van seksuele grenzen en genderdiversiteit.

Aandacht

Sinds 2012 moeten scholen aandacht besteden aan seksualiteit. Hoe ze dit willen vormgeven, mogen zij zelf bepalen. Hierdoor wordt op de ene school meer aandacht besteed aan seksualiteit dan op de andere, staat in het manifest. Ook is seksuele voorlichting in de bovenbouw van het voorgezet onderwijs niet verplicht. Volgens kenniscentrum Rutgers geven jongeren hun lessen seksuele vorming gemiddeld een 5,8.

Op de VROUW-redactie ontstond ook discussie over dit onderwerp. Bijna alle redactieleden meldden alleen kort seksuele voorlichting te hebben gehad tijdens biologielessen op de middelbare school. Hier werd voornamelijk aandacht geschonken aan feitelijke informatie, zoals de menstruatiecyclus en anticonceptie. Rutgers wil dat er buiten biologielessen ook ruimte wordt gemaakt voor seksuele voorlichting, bijvoorbeeld bij maatschappijleer of tijdens het mentoruur.

Ouders

Niet alleen scholen kunnen seksuele voorlichting geven; ook ouders hebben daarin een belangrijke rol. Ook thuis kunnen kinderen geïnformeerd worden over seks en alles wat hierbij komt kijken.

Reacties

Annemarie vindt dat kinderen seksuele voorlichting van ouders moeten krijgen.

Josée zegt dat seksuele voorlichting niet vroeg genoeg kan beginnen.

Ferdi vindt dat het op jonge leeftijd aan de ouders is om te bepalen of kinderen klaar zijn voor seksuele voorlichting.

Praat mee

