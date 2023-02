Daghoroscoop 14 februari - Sterrenbeeld Kreeft: Wees niet bang voor het onbekende!

VANDAAG JARIG

Rond half oktober kan enig tumult ontstaan in je carrière; misschien kies je een andere route of geef je die een wending. Het hangt af van de stand van Venus die nogal eens van locatie wisselt en daar haar stempel achterlaat. Overweeg je een verbouwing, dan is de periode 11/7 en 28/8 gunstig.

STERRENBEELD RAM

Ontwikkel een latent talent; je zult ervan genieten. Laat je niet door sceptische reacties van naasten tegenhouden. Doe wat je vandaag doet grondig, anders moet je het morgen overdoen. Werk samen met anderen, hoe uniek jij ook bent.

STERRENBEELD STIER

Jij zult dik tevreden zijn als je iets op een artistiek hoger plan kunt brengen. Met het talent dat jij hebt, kun je nog meer kanten uit. Blijf in de liefde vrolijk en opgeruimd, dan gaat alles naar wens. Overdrijf niet als je een cadeau koopt.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Aan gesprekken met vrienden zul je plezier beleven. Neem de tijd iemand te schrijven die je lang niet hebt gesproken. Ga minder zorgeloos om met de wensen van jouw partner. Wees voorzichtig met sporten en overdrijf niet met trainen.

STERRENBEELD KREEFT

Denk breed als je problemen moet oplossen. Je krijgt nieuwe kansen; wees niet bang voor het onbekende, het komt allemaal goed. Doe een greep naar de sterren en ook al bereik je ze niet, dan kom je toch verder dan je nu bent.

STERRENBEELD LEEUW

Op groepsactiviteiten rust zegen. Grijp elke kans om je horizon uit te breiden. Je kunt vandaag met je neus op financiële feiten worden gedrukt. De relatie met iemand van het andere geslacht wordt beter, maar matigheid blijft geboden.

STERRENBEELD MAAGD

Liefst zul jij op de achtergrond blijven en werk doen wat je alleen kunt doen. Later op de dag neemt de wens om te communiceren toe. Als jij research doet, zul je vinden wat je zoekt. Je kunt iemand met wie je bevriend bent gelukkig maken.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Jouw manier van leidinggeven zal respect afdwingen. Hoewel het werk dat je voor anderen doet niet altijd direct wordt beloond, zal dankbaarheid het toch de moeite waard maken. Maak voor je partner vanavond een verrassing.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

De kosmos spant tegen je samen en dat kan tot geharrewar met je partner leiden. Reageer niet te heftig; onthoud wat er misging en probeer dat snel te herstellen. De aankoop van een huis moet goed onderzocht worden voor je tekent.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Een perfect moment om met een cursus of studie te beginnen; je bent nooit te oud om te leren. Talentenjagers kunnen op een fantastisch jong fenomeen stuiten, maar moeten de dag niet prijzen voor het avond is.

STERRENBEELD STEENBOK

Met jouw overtuigingskracht kun je een lucratieve actie ontketenen. Breid zo efficiënt mogelijk jouw vaardigheden uit. Vriendschap is belangrijk voor jou en als je liefde vindt bij iemand met wie jij goed bevriend bent, zul je heel gelukkig zijn.

STERRENBEELD WATERMAN

Zet vaart achter de ondertekening van een contract en dring aan als dat nodig is. Vraag een second opinion als je betrokken bent bij een juridische procedure; nieuw licht op de zaak kan voor optimisme zorgen. Verras jouw geliefde.

STERRENBEELD VISSEN

Met jouw organisatietalent kun je indruk maken op meerderen. Als je jouw kaart goed speelt, kan promotie het gevolg zijn. De lust om uit de band te springen kan toenemen en een romance lijkt op een vaste verbintenis af te sturen.

