Daghoroscoop 25 mei

VANDAAG JARIG

Uw geloof of overtuiging kan veranderen; u zult er behoefte aan hebben te experimenteren op dat gebied. De meeste voldoening zult u proeven na financiële successen, goede communicatie en intellectuele interesses. Laat uw auto en apparatuur tijdig repareren en/of testen.

RAM

Een impulsieve daad kan op het eerste gezicht geïnspireerd en gedurfd lijken, maar bij nader inzien dom en roekeloos. Stort u niet zomaar ergens in. Pas op dat u geen verwonding oploopt als inspannend werk fysiek moet worden verricht.

STIER

U zult er waarschijnlijk de voorkeur aan geven wat rond te lummelen. Komt u wel fysiek in actie dan kunt u de rest van de dag en avond uitgeput zijn. Doe dus kalm aan en ga niet in op kletsverhalen; u zou een flater kunnen slaan.

TWEELINGEN

Toekomstig succes lijkt op goede gronden gegarandeerd al zal er behoorlijk wat inspanning voor nodig zijn om dat waar te maken. Verdiep u in belastingen, verzekeringen en eventuele schulden; schakel een accountant in.

KREEFT

Er lijkt sprake van verwarring. Blijf discreet als u het in het openbaar of in de media over andere mensen hebt. Denk, als u negatieve reacties wilt voorkomen, na voor u tot daden overgaat. Overwerk kan tot een burnout leiden.

LEEUW

Activiteiten die door emoties worden ingegeven zijn doorgaans impulsief en kunnen vreemde repercussies hebben. Het risico is groot dat uw daden verkeerd worden begrepen en dat zou voor pijnlijke situaties kunnen zorgen.

MAAGD

Zet de omgang met mensen hoog op uw lijst van prioriteiten. Sociale verplichtingen zijn een goede manier om aan informatie te komen. De deadline die voor een project is vastgelegd lijkt onrealistisch; tracht het tijdschema aan te passen.

WEEGSCHAAL

Focus op degenen die belangrijk voor u zijn; er zit verlangen en opwinding in de lucht. Die bijzondere mens die u vanuit de verte bewondert en onbereikbaar lijkt kan vandaag of morgen gestrikt worden.

SCHORPIOEN

De nadruk ligt op relaties, zowel zakelijk als privé. U kunt goed met anderen overweg en zult zich overal op uw gemak voelen. Plannen kunnen worden uitgevoerd en financieel succes is mogelijk als u openstaat voor iets nieuws.

BOOGSCHUTTER

Storm, onvrede en opgekropte gevoelens kunnen uw denken beheersen. Tolerantie zal op een laag peil staan en woede is in staat veel te bederven. Doe uw best onenigheid te omzeilen en pas op voor scherpe voorwerpen.

STEENBOK

Verwarrende invloeden kunnen uw vitaliteit aantasten en u kunt over iets piekeren. Bovenop de problemen waarmee u te maken krijgt kunnen huiselijke reparaties of tegenslag u tot wanhoop drijven. Geef de moed niet op.

WATERMAN

Een nieuw spel of spannend tijdverdrijf kan u urenlang bezighouden en zal enige durf vereisen. Doe kalm aan als u nog maar net bent begonnen; wat er gemakkelijk uitziet kan moeilijker zijn dan u denkt.

VISSEN

Financiële zaken kunnen extra zorg nodig hebben; wees niet bang om te experimenteren met manieren om uw situatie te verbeteren of neem een accountant in de arm. Denk goed na over een grote aankoop, ook al hebt u geld genoeg.