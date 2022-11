Premium Het beste van De Telegraaf

'Er gaat geen seconde voorbij dat ik niet aan Anne-Bo denk'

Door Mariëlle Wisse & Anouk Groot Wassink

’Armoede is vaak onzichtbaar, dus kunnen ze zich ook zonder tussenkomst van de school bij ons melden.’ Ⓒ Sasha Lambert

Zijn we steeds meer met onszelf bezig? Misschien wel, maar gelukkig zijn er ook nog genoeg mensen die oog hebben voor andermans leed. Annemieke van de Wouw (54) maakt er haar missie van! Ze startte Stichting Anne-Bo uit naam van haar in 2019 overleden dochter (19) en helpt daarmee meiden om te studeren. Daarnaast is Annemieke ondernemer, heeft ze een relatie en nog een dochter (22).