’Nu ik uit de kast ben, kan ik verder met mijn leven.’

Ⓒ Sasha Lambert

Fay: „In groep 8 begonnen meisjes me op een andere manier op te vallen, maar ik was er nog niet echt mee bezig. Op de middelbare school werd ik voor het eerst verliefd op een meisje. Ik vond het moeilijk om te accepteren. Waarom moest mij dit nou overkomen? Je ziet in je omgeving toch altijd het standaardplaatje: man en vrouw. Is dit niet een fase, vroeg ik me af.