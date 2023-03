’Weer een studiedag: ongelooflijk onhandig!’

Laatste feestdag

Net vakantie gehad, maar ben er haast weer aan toe. Iedereen lijkt iets van je te willen. Alles wordt gepland, tot studiedagen aan toe. Wat mij betreft mag het allemaal wel wat minder.

Filofax

Ik snap niet dat ouders zonder papieren agenda kunnen. Ik heb een filofax of organizer. Er gaat geen dag voorbij zonder dat ik het ding minstens tien keer opensla om te checken of mijn leven nog volgens planning gaat. En dan vooral het leven van mijn kinderen eigenlijk. Er zijn wel honderd dingen die je potentieel kunt missen. Vaak ligt mijn agenda standaard opengeklapt, opdat wij niets vergeten.

Studiedag

Een tijd geleden belde mijn broer weer eens in paniek op. Zijn kinderen hadden studiedag. Wist-ie niet. En het kind van zijn vriendin ook. ’Misschien is het op alle scholen Hes, check het even.’ Ik kreeg meteen de vlekken in mijn nek. Had ik iets gemist? Maar nee, gelukkig niet.

Niet lekker getimed

Ik snap het nut van studiedagen ergens echt wel, maar het zijn er op jaarbasis best veel en echt niet altijd allemaal even lekker getimed. En eerlijk? Als die studiedagen gebruikt worden om met een holistische lachworkshop of een cursus beeldhouwen aan teambuilding te doen, zet ik daar ook mijn vraagtekens bij. Kan zoiets niet in het weekend? Of in de avonduren? Of in die eindeloos lange schoolvakanties?

Ongelooflijk onhandig

Het komt vrijwel nooit uit natuurlijk, die extra vrije dagen voor schoolkinderen die jij werktechnisch dan maar weer ergens moet zien recht te trekken. Je zal alle ouders de kost moeten geven die ondanks uitgebreide vermelding in de nieuwsbrief toch om 08.30 uur op het schoolplein staan. Het is ongelooflijk onhandig. Helemaal als je alleenstaand ouder bent, lijkt me.

Onrust

Zo heb je ook nog het schoolvoetbal, waar die van mij gelukkig voor geen goud aan mee wil doen, maar waarover ik wel dagenlang tientallen notificaties in de klassenapp over voorbij zag komen. Er waren ouders nodig, heel veel ouders. Ik deed net alsof ik het niet las.

In actie

En dan heb je ook nog meester- & juffendag waarvoor we met een leuke bijdrage in actie moeten komen. Dan hebben we daarna nog een spreekbeurt (hond mee naar school). Proefjes oefenen. Iets leuks en origineels op papier zetten. Een favoriete vakantiefoto uitprinten en meenemen. De avondvierdaagse. Waar haalt een mens die tijd vandaan?

Strakke planning

Ik ben een groot voorstander van (nagenoeg) fulltime werken, maar soms voelt het ook wel een beetje alsof je er met de agenda’s van de kinderen een baan bij hebt. Dan hoeft er ook maar een klein beetje een kink in de kabel te komen of je hele strakke planning klapt als een kaartenhuis ineen. Kunnen we daar met ingang van volgend schooljaar niet gewoon eens vanaf, net als toen ik zelf nog op de basisschool zat?

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.