Recept met de betaalbare seizoensgroente prei

In februari wordt er gelukkig volop prei, boerenkool, savooi kool, knolselderij en pastinaak geoogst in Nederland. En daar zijn echt wel lekkere gerechten mee te maken. Natuurlijk komt er ook heel wat uit de kassen, maar dat wilden we nou net vermijden om de boodschappen betaalbaar te houden. Dit preitaartje voor vier personen maak je al voor minder dan € 2,50 per persoon. Bij de groenteboer betaal je namelijk maar ongeveer € 1,50 voor 500 gram prei.

Dit heb je nodig:

5 plakjes quichedeeg (kant en klaar te koop)

400 g prei in ringetjes

1 rode ui in ringen

3 eieren

2 tl kerrie

125 ml crème fraîche

175 g geraspte oude kaas

evt 100 g hamreepjes

1 el boter ~ peper en zout

quichevorm van 24 cm (mag ook een springvorm zijn) en een oven.

Verwarm de oven voor op 180 ºC. Laat de plakken deeg ontdooien, vet de springvorm in en bekleed deze met het deeg. Bak de prei en ui in een hapjespan gaar en voeg naar smaak wat zout, peper en kerrie toe. Klop de eieren samen met de crème fraîche en roer het prei-uimengsel er doorheen. Roer ongeveer 2/3 van de kaas door het mengsel en wil je er vlees in gebruiken dan voeg je nu ook de ham toe. Giet het mengsel in de vorm en strooi de rest van de kaas er overheen. Bak de taart in ongeveer 50 minuten goudbruin en gaar. Lekker met een frisse salade. Geniet ervan!

Wil je niets van VROUW missen?

Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.